PSG hat offenbar Interesse an Theo Hernández - 70 Millionen Euro Ablöse?

Paris Saint-Germain könnte erneut für einen Mega-Transfer sorgen. Angeblich ist PSG an Abwehrspieler Theo Hernández interessiert.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain zieht offenbar einen Transfer von Linksverteidiger Theo Hernández von der AC Mailand in Betracht. Das berichtet Calciomercatoweb.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 25-Jährige steht bei Milan noch bis 2026 unter Vertrag, allerdings sei der Klub bei einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro gesprächsbereit. Neben PSG wird auch eine mögliche Rückkehr zu Real Madrid oder ein Wechsel nach England genannt. Der französische Meister zog erst im Sommer die Kaufoption für den Portugiesen Nuno Mendes in Höhe von knapp 40 Millionen Euro, allerdings könnte Hernández den Platz von Juan Bernat einnehmen, sollte dieser den Klub verlassen.

Und auch einen Nachfolger für den Vizeweltmeister hat Milan offenbar schon ausgemacht. Laut dem Bericht steht Raphaël Guerreiro von Borussia Dortmund bei den Rossoneri hoch im Kurs. Der 29 Jahre alte Portugiese wäre im Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag beim BVB läuft aus und soll wohl nicht verlängert werden. Mit seinen technischen Fähigkeiten, so heißt es, wäre ein idealer Ersatz für den Franzosen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hernández ist unumstrittener Stammspieler bei Milan und lief im Saisonverlauf sogar bereits als Kapitän auf. Seit seinem Wechsel nach Italien im Jahr 2019 entwickelte er sich zu einem der Besten auf seiner Position und erarbeitete sich inzwischen auch in der Nationalmannschaft seinen Platz. Bei der WM in Katar übernahm er die Rolle seines Bruders Lucas Hernández, nachdem dieser sich im ersten Gruppenspiel gegen Australien einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ausgebildet wurde Theo bei Atlético Madrid, ehe er 2017 als 19-Jähriger für 24 Millionen Euro zu den Königlichen wechselte. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, nach einer Leihe zu Real Sociedad zog er 2019 für knapp 23 Millionen Euro nach Mailand weiter.