PSG wegen Tanguy Ndombele in Gesprächen mit Tottenham Hotspur

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain befindet sich bezüglich eines Transfers von Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele derzeit in Gesprächen mit den Tottenham Hotspur. GOAL und SPOX können einen Bericht von The Athletic bestätigen.

Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption. Der Franzose, 2019 für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt, läuft in London seiner Bestform weit hinterher und steht einem Wechsel zurück in die Heimat mehr als offen gegenüber.

Ndombele-Transfer: PSG prüft Tauschdeal

Bei PSG würde der 25-Jährige wieder auf Trainer Mauricio Pochettino treffen, der ihn damals vom Wechsel nach England überzeugte.

Auch ein Tauschgeschäft ist für die Pariser eine Option. Bislang ist jedoch unklar, ob Tottenham an einem Spieler von PSG Interesse hat. In der laufenden Premier-League-Saison stand Ndombele lediglich sechsmal in der Startformation.