PSG: Steven Gerrard wird als Nachfolger von Christophe Galtier gehandelt

Neuer Tag, neuer großer Name bei Paris Saint-Germain im Gespräch. Diesmal ist Steven Gerrard angeblich im Visier des Ligue-1-Spitzenreiters.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige englische Nationalspieler Steven Gerrard (42) ist bei PSG ein Kandidat auf den Trainerposten. Der Scottish Daily Express berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, der Name des langjährigen Liverpoolers sei in der Pariser Führungsspitze diskutiert worden. Man habe eine hohe Meinung von Gerrard, dieser könne im Sommer den wackelnden Christophe Galtier (56) ablösen.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG steht aktuell zwar mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Ligue 1, trotzdem ist die Unruhe groß. Das Starensemble ist aus dem Pokal ausgeschieden und hat das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern mit 0:1 verloren. Vor allem Coach Galtier, erst seit dem Sommer im Amt und mit einem bis 2024 gültigen Vertrag ausgestattet, ist in der Kritik. Am Wochenende wurde er vom sportlichen Berater Luis Campos vor den Augen der Öffentlichkeit vorgeführt.

Kein Wunder also, dass seit einiger Zeit namhafte Trainer für Galtiers mögliche Nachfolge gehandelt werden. Neben Gerrard waren dies schon Ex-PSG-Übungsleiter Thomas Tuchel (vereinslos) und Campos' portugiesischer Landsmann Jose Mourinho (AS Rom).

Steven Gerrard ist derweil seit seinem Abgang von Aston Villa im vergangenen Herbst ohne Job.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gerrard beendete 2017 seine aktive Laufbahn und fing im selben Jahr als Jugendtrainer beim FC Liverpool an. 2018 heuerte er bei den Glasgow Rangers an, mit denen er große Erfolge feierte und in 192 Spielen einen Punkteschnitt von 2,15 verzeichnete. Von 2021 bis 2022 stand er schließlich in 40 Spielen bei Villa an der Seitenlinie. Dort wurde er auf Tabellenplatz 17 liegend im Oktober entlassen.

WIE GEHT ES WEITER? Auf PSG wartet am Sonntag das Spitzenspiel in der Ligue beim Tabellenzweiten Olympique Marseille. Es folgt eine Heimpartie gegen Nantes, ehe das Rückspiel gegen den FC Bayern wohl auch über das Schicksal Galtiers entscheidet.