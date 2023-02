PSG kontaktiert angeblich José Mourinho wegen Galtier-Nachfolge

Der Stuhl von PSG-Trainer Christophe Galtier wackelt nach schwachen Ergebnissen. Nun soll schon José Mourinho kontaktiert worden sein.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain beschäftigt sich angeblich schon mit einer Nachfolgeregelung für Cheftrainer Christophe Galtier und hat im Zuge dessen Kontakt zu José Mourinho aufgenommen, der aktuell Coach der Roma ist. Das berichtet Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei PSG läuft es seit dem Jahreswechsel schlecht. Deshalb hat dem Bericht zufolge Luis Campos, der mächtige Berater der Pariser, den Kontakt zu seinem Landsmann Mourinho hergestellt.

Die Klub-Eigentümer aus Katar gelten angeblich als große Bewunderer Mourinhos, der bei PSG auf seinen ehemaligen Co João Sacramento aus seiner Tottenham-Zeit treffen würde.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Galtier übernahm PSG erst im Sommer. Zuvor hatte er in Lille und in Nizza erfolgreich gearbeitet. Sein Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft noch bis 2024.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: PSG leistete sich zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge: Im Pokal schied das Team in Marseille (1:2) aus, in der Liga gab es eine deutliche Pleite in Monaco (1:3) und im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League verlor das Team am Dienstag im eigenen Stadion mit 0:1 gegen den FC Bayern München.