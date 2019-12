PSG-Star Neymar über seine Zukunft: "Meine Priorität ist Paris"

Immer wieder gibt es Gerüchte, Neymar könnte PSG verlassen. Nun äußert sich der Brasilianer zu seinen Plänen und bekennt sich zum Ligue-1-Klub.

Der brasilianische Offensivspieler Neymar vom französischen Erstligisten hat vor, seinen Vertrag bei PSG zu erfüllen. Dies verriet der Nationalspieler in einem Interview mit France Football.

"Meine Priorität ist PSG. Heute bin ich Pariser. Ich gebe 100 Prozent, ich werde mein Leben auf den Platz lassen, damit PSG triumphiert. Warum sollte ich wegwollen? Ich habe noch zwei weitere Jahre Vertrag und die Mannschaft steigert sich von Jahr zu Jahr", sagte Neymar, der mittlerweile seit zweieinhalb Jahren für den Hauptstadtklub seine Schuhe schnürt.

222 Millionen Euro: Neymar ist der teuerste Fußballer der Welt

Im Sommer 2017 kam der heute 27-Jährige für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona an die Seine. Seit seinem Transfer nach Paris wurde der offensiv flexibel einsetzbare Brasilianer immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Neben einer Rückkehr nach Katalonien war auch Real Madrid als möglicher Abnehmer gehandelt worden.

Aktuell ist Neymar aber nach eigener Aussage voll und ganz auf die Mannschaft von Thomas Tuchel fokussiert - und hat dabei große Ambitionen. "Wir müssen in jedem Fall konzentriert bleiben, um die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu machen und am Ende so viele Titel wie möglich zu sammeln. In dieser Saison ist der Gewinn der ganz klar das Ziel", so der brasilianische Nationalspieler.

PSG trifft in der Champions League auf den BVB

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Neymar, Mbappe und Co. im Achtelfinale Borussia Dortmund aus dem Weg räumen. Damit trifft PSG-Coach Tuchel auf seinen Ex-Klub.

Neymar lief in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen für die Pariser auf und erzielte dabei sieben Treffer (fünf Assists).