Bericht: PSG mit Real Madrid in Gesprächen wegen Keylor Navas

Keylor Navas könnte von Real Madrid zu PSG wechseln. Das könnte auch bei Kevin Trapp und Eintracht Frankfurt neue Entwicklungen hervorrufen.

Der französische Meister zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Real Madrids Keylor Navas. Wie die Marca berichtet, gibt es zwischen beiden Klubs bereits Gespräche bezüglich eines Transfers des Torhüters.

PSG verkündete am Mittwoch, dass Torhüterlegende Gianluigi Buffon den Klub bereits nach einer Saison wieder verlassen wird.

"Vielen Dank für alles, was ich in Paris erleben durfte", sagte Buffon auf der PSG-Internetseite. "Ich gehe jetzt glücklich, denn die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, haben mich wachsen lassen. Heute endet mein Abenteuer außerhalb Italiens", fügte der 41-Jährige hinzu.

Navas zu PSG, Trapp zurück zu ?

Medienberichten zufolge geht Real mit Thibaut Courtois als klare Nummer eins in die neue Saison, Navas würde sich also auf der Bank wiederfinden, weshalb man ihn abgeben will.

Sollte Navas nach wechseln, könnte das auch einen Einfluss auf Kevin Trapp haben. Eintracht Frankfurt würde den Nationaltorhüter nach seiner Leihe gerne fest verpflichten, bislang wurde aber davon ausgegangen, dass PSG-Trainer Thomas Tuchel mit Trapp und Alphonse Areola 2019/20 an den Start gehen könnte.