Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoNewcastle United
PSG (Paris) vs. Newcastle United im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

In der Champions League treffen heute Paris Saint-Germain und Newcastle United aufeinander. Wer im TV und Livestream dabei ist, verrät GOAL.

Der letzte Spieltag der CL-Ligaphase hält unter anderem das Duell PSG vs. Newcastle United für uns bereit. Der Anpfiff im Parc des Princes (Paris) erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wenn Ihr live und dabei sein möchtet, könnt Ihr heute bei DAZN im Stream via App und Website einschalten. Pünktlich zum Anpfiff startet die Übertragung, Korbinian Rundel kommentiert. 

Für die Einzelspiele der Champions League müsst Ihr das Paket DAZN Unlimited buchen.

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Newcastle United

crest
Champions League - Champions League
Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Newcastle United Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestNEW
30
L. Chevalier
6
I. Zabarnyi
51
W. Pacho
25
N. Mendes
5
Marquinhos
17
Vitinha
24
S. Mayulu
33
W. Zaire-Emery
14
Désiré Doué
7
K. Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
1
N. Pope
4
S. Botman
12
M. Thiaw
2
K. Trippier
3
L. Hall
8
S. Tonali
67
L. Miley
28
J. Willock
10
A. Gordon
9
Y. Wissa
11
H. Barnes

4-3-3

NEWAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Howe

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Paris Saint-Germain und Newcastle United 

Beim heutigen Duell steht einiges auf dem Spiel: Die beiden Teams sind Tabellennachbarn, haben mit je 13 Zählern knapp Plätze in den Top acht inne - was eine direkte Achtelfinalqualifikation bedeuten würde. 

Ein Unentschieden würde bei den zahlreichen punktgleichen Verfolgern vermutlich weder Paris noch Newcastle weiterhelfen, bei einem Sieg hingegen wäre die Chance auf die direkte Quali sehr hoch.

Form

PSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

NEW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

PSG

Letzte 2 Spiele

NEW

0

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
1/2
Beide Teams haben getroffen
2/2

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United: Die Tabellen

