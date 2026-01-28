Der letzte Spieltag der CL-Ligaphase hält unter anderem das Duell PSG vs. Newcastle United für uns bereit. Der Anpfiff im Parc des Princes (Paris) erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

PSG (Paris) vs. Newcastle United im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

Wenn Ihr live und dabei sein möchtet, könnt Ihr heute bei DAZN im Stream via App und Website einschalten. Pünktlich zum Anpfiff startet die Übertragung, Korbinian Rundel kommentiert.

Für die Einzelspiele der Champions League müsst Ihr das Paket DAZN Unlimited buchen.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Newcastle United

Champions League - Champions League Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United: Aufstellungen

News über Paris Saint-Germain und Newcastle United

Beim heutigen Duell steht einiges auf dem Spiel: Die beiden Teams sind Tabellennachbarn, haben mit je 13 Zählern knapp Plätze in den Top acht inne - was eine direkte Achtelfinalqualifikation bedeuten würde.

Ein Unentschieden würde bei den zahlreichen punktgleichen Verfolgern vermutlich weder Paris noch Newcastle weiterhelfen, bei einem Sieg hingegen wäre die Chance auf die direkte Quali sehr hoch.

Form

Bilanz direkte Duelle

PSG Letzte 2 Spiele NEW 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Paris Saint-Germain 1 - 1 Newcastle United

Newcastle United 4 - 1 Paris Saint-Germain 2 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links