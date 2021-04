PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 0:0

In der Champions League treffen im Halbfinale PSG und Manchester City aufeinander. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

In der Champions League wartet heute im Halbfinale auf PSG das Duell mit Manchester City. Anpfiff der Partie im Pariser Prinzenparkstadion ist heute um 21 Uhr. Hier gibt's das ganze Spiel im LIVE-TICKER.

Wer das Duell nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich tun. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr mehr zur Übertragung der Partie PSG gegen ManCity.

Paris St. Germain vs. Manchester City 0:0 Tore - Aufstellung PSG Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappe Aufstellung MCI Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Bernardo, Foden Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt in der französischen Hauptstadt.

Vor Beginn | Die Startaufstellungen sind zum Zungeschnalzen. Beide Teams weitestgehend mit voller Kapelle. Da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. So wünscht man sich ein Halbfinale der Königsklasse, also rein nominell. City wie gewohnt ohne Stürmer, aber wer braucht den schon, bei so viel Rotation und verteilter Torgefahr. Und PSG mit dem freien Traum-Trio Neymar, Mbappe, di Maria. Alle anderen halten den Rücken frei.

Vor Beginn | Mit Druck kennen sie sich in Paris aber auch aus. Der Druck, endlich diesen Henkelpott das erste Mal zu gewinnen. Und die horrenden Zahlungen aus Katar zumindest im Ansatz zu rechtfertigen. Im Viertelfinale, als PSG den Titelträger Bayern ausgeschaltet hat, da wirkte es ein bisschen so, als sei PSG in diesem Jahr tatsächlich an der Reihe. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Team den Henkelpott gewinnt, nachdem es im Jahr zuvor das Finale verloren hat.

Vor Beginn | Kaum zu glauben, aber ManCity steht das erste Mal seit Guardiolas Ankunft im Sommer 2016 im CL-Halbfinale. In den Jahren zuvor hatte sich Pep regelmäßig in der Favoritenrolle vercoacht, drei Mal in Folge im Viertelfinale, beim ersten Mal gar schon im Achtelfinale. Und jedes Mal hagelte es Kritik. Auch diesmal ist der Druck groß. Ausreden gibt es eigentlich keine mehr. Da hilft auch kein vierter Carabao-Cup in Folge.

Vor Beginn | Das zweite Halbfinal-Hinspiel der Champions League, das Team, das von vielen wiederholt als derzeit bestes in Europa betitelt wird, trifft auf das wohl hungrigste der noch vier verbliebenen Mannschaften. ManCity hat es in dieser Saison geschafft, sein Dominanzlevel unter Guardiola nochmal zu erhöhen, PSG zeigte im Viertelfinale gegen Bayern München einen unbändigen Titelhunger nach dem verlorenen Finale in Lissabon letztes Jahr. Das ist eine Mischung mit Sprengstoff. Das könnten heiße 180 Minuten werden.

Vor Beginn | ManCity kommt mit dem Schwung eines EFL-Cup-Sieges daher, schlug Tottenham im Finale mit 1:0. Das allerdings mit vier anderen Startelfspielern. Keeper Ederson, Stones, Rodri und Silva rücken heute wieder in die erste Elf. Steffen, Laporte, Fernandinho und Sterling nehmen erstmal auf der Bank Platz und sind Backup-Optionen für Trainer Guardiola.

Vor Beginn | PSG mit vier Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 3:1-Sieg in Metz am Samstag: Marquinhos, Bakker, Gueye und Di Maria werden von Trainer Pochettino von Anfang an ins Rennen geschickt, Kehrer, Kurzawa, Herrera und Sarabia weichen, sitzen aber alle für einen Einsatz bereit.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung im Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Manchester City.

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Paris St. Germain:

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes, Verratti - Di Maria, Neymar, Mbappe

PSG mit 4 Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 3-1-Sieg in Metz am Samstag: Marquinhos, Bakker, Gueye und Di Maria spielen für Kehrer, Kurzawa, Herrera und Sarabia (alle auf der Bank).

Bei PSG im Vergleich zum Rückspiel gegen die Bayern 3 Wechsel: Verratti, Bakker und Florenzi für Draxler, Diallo und Dagba.

Manchester City setzt auf folgende Aufstellung:

Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Bernardo, Foden

Auch City wechselt im Vergleich zum 1-0 gegen Tottenham im Ligapokal-Finale mit 4 Startelfspieler aus: Ederson, Stones, Rodri und Bernardo Silva spielen für Steffen, Laporte, Fernandinho und Sterling (alle auf der Bank).

Im Vergleich zum Rückspiel gegen den BVB ist es bei City 1 Änderung: Cancelo rückt für Zinchenko in die Startelf.

Für Manchester City ist es heute das 54. Pflichtspiel in dieser Saison, mehr als jedes andere Team aus den Top-5-Ligen. Für PSG ist es auch schon das 50. Pflichtspiel der Saison.

Your City team to take on PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/WPIH1hFXNl — Manchester City (@ManCity) April 28, 2021

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

PSG hat keines seiner 3 Europapokal-Spiele gegen Manchester City gewonnen (U2 N1). Nur gegen Arsenal (4), AC Milan (4) und Juventus (8) hat man noch öfter gespielt, ohne auch nur ein Spiel gewonnen zu haben.

Im bisher einzigen K.o.-Runden-Duell zwischen beiden Teams hat Manchester City PSG im Viertelfinale der Champions League 2015-16 mit insgesamt 3-2 besiegt. Kevin De Bruyne gelang dabei im Rückspiel im Etihad der Siegtreffer.

Manchester City steht erst zum 4. Mal in einem Europapokal-Halbfinale: 1969-70 und 1970-71 im Pokal der Pokalsieger und 2015-16 in der Champions League. Nur 1970 erreichte man das Finale, dass man dann auch gewinnen konnte.

PSG hat als 3. französischer Klub 2-mal in Folge das Halbfinale des Landesmeister-Pokals/Champions League erreicht. Zuvor glückte dies St Etienne in den Jahren 1975 und 1976 und Olympique de Marseille 1990 und 1991.

PSG könnte nach der letztjährigen Finalniederlage gegen Bayern zum 2. Mal in Folge ins Endspiel der Champions League einziehen. Dies haben bisher 8 Klubs geschafft. Nur Atlético de Madrid und Valencia CF sind dabei in beiden Finals sieglos geblieben.

Manchester City hat in dieser Saison 9 seiner 10 Champions-League-Spiele gewonnen (U1), 2 mehr als der nächstbeste Halbfinalist (Chelsea, 7). Keine englische Mannschaft hat jemals im aktuellen Format (seit 2003-04) in einer Saison 10+ Spiele gewonnen. Real Madrid ist die einzige von 5 Mannschaften, die 10+ Spiele gewonnen haben, am Ende aber ohne Titel dastand (2011-12).

Manchester City-Trainer Pep Guardiola bestreitet gegen PSG sein 8. Halbfinale in der Champions League. So viele schaffte sonst nur José Mourinho. Kein spanischer Trainer hat bisher 3 Endspiele erreicht. Guardiola stand zuletzt 2010-11 im Finale (Barcelona - Manchester United 3-1).

Kevin De Bruyne war in seinen letzten 7 Spielen in der K.o.-Runde der Champions League an 8 Toren beteiligt (4 Tore, 4 Assists), 2015-16 traf er in beiden Viertelfinal-Duellen von City mit PSG. Nur 3 Spieler haben 3 Partien hintereinander gegen die Franzosen getroffen – Lionel Messi, Marcus Rashford (je 3) und Neymar (4).

Neymar von PSG hat in jedem seiner bisherigen 3 Champions-League-Halbfinals entweder getroffen (3) oder ein Tor vorbereitet (1). In seinen 12 Spielen gegen englische Mannschaften hat er 9 Torbeteiligungen gesammelt (5 Tore, 4 Assists).

Manchester City-Trainer Pep Guardiola hat nur gegen 3 Trainer mehr Spiele gewonnen als gegen PSG-Coach Mauricio Pochettino (Sp18 S10 U5 N3), obwohl Pochettino sich im einzigen Europapokal-Duell der beiden durchsetzen konnte: 2018-19 kamen die Spurs im Viertelfinale gegen City eine Runde weiter (nach 4-4 dank der Auswärtstorregel).

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Champions League wird heute das Hinspiel im Halbfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Paris und Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Titelsammler Gündogan fehlt nur noch der Henkelpott: "Will ihn so sehr"

Ilkay Gündogan träumte schon als Kind von der Champions League. Neun Pokale hat er mit Manchester City gewonnen, dem fehlenden kann er am Mittwoch ein Stück näher kommen.

Köln (SID) Wenn Ilkay Gündogan an die Champions League denkt, denkt er automatisch an seine Kindheit in Gelsenkirchen. "Diese Abende waren immer etwas Besonderes. Vor allem für Kinder aus einer Einwanderer-Familie wie mich", schreibt der Fußball-Nationalspieler in der neuesten Ausgabe der Player's Tribune. Wenn Galatasaray oder Fenerbahce spielten, habe seine Familie alles stehen und liegen lassen.

Wohl auch deshalb kritisierte Gündogan zuletzt die Reform seiner geliebten Königsklasse deutlich. Schließlich sei die Champions League für ihn stets "das größte Turnier der Welt" gewesen, schreibt der 30-Jährige in seinem Gastbeitrag weiter und fragt schließlich: "Können Sie sich vorstellen, was es mir bedeuten würde, sie zu gewinnen?"

Die Antwort: eine Menge. Wenn der seit Monaten formstarke Gündogan am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit Manchester City zum Halbfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain antritt, ist er seinem großen Traum so nahe wie seit 2013 nicht mehr. Vor acht Jahren traf er mit Borussia Dortmund im Finale auf Bayern München, schoss sogar ein Tor - und verlor 1:2. "Ganz ehrlich, dieses Finale verfolgt mich noch immer. Ich möchte diese Trophäe so sehr", so Gündogan.

Dabei hat der gebürtige Gelsenkirchener allein in England schon so viele Pokale gewonnen: Der Triumph mit City am Wochenende im englischen Ligapokal war schon sein neunter Titel auf der Insel. Damit ist er gleichauf mit Dietmar Hamann der erfolgreichste Deutsche bei einem englischen Klub. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied: Hamann triumphierte 2005 mit dem FC Liverpool auch in der Champions League.

In diesem Jahr ist Gündogan mit City der große Favorit. Das Team von Pep Guardiola holte in der Gruppenphase fünf Siege und ein Remis und schaltete anschließend Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund mit vier weiteren Siegen aus. Kaum zu glauben, dass City erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale steht, 2016 war gegen Real Madrid Endstation. Endspiel-Teilnahmen? Fehlanzeige.

Weil die Meisterschaft in der Premier League so gut wie perfekt ist, hat City längst die Konzentration auf den Henkelpott gelenkt. Das Duell mit dem Bayern-Bezwinger PSG wird ohne Zweifel die bislang schwerste Aufgabe - und für Gündogan zudem das Wiedersehen mit Julian Draxler und Thilo Kehrer, beides ebenfalls ehemalige Schalker, wenn auch aus einer anderen Zeit.

Gündogan ist jedenfalls heiß, schließlich fragte er sich schon nach dem verlorenen Finale 2013: "Wann werde ich wieder so eine Chance bekommen? Ich möchte diese Trophäe so unbedingt!" Nun könnte es klappen, aber zu früh freuen will er sich nicht. "Ich habe auch Angst, dass man etwas, das man so sehr haben möchte, vielleicht nie bekommt", schreibt er weiter und gibt zu: "Diese Gedanken halten mich sogar nachts wach."

Quelle: SID

PSG (Paris St. Germain) vs. Manchester City im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick