PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der Champions League

PSG (Paris Saint-Germain) empfängt im Halbfinale der Champions League Manchester City. So seht Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM.

Die Champions League geht in die heiße Phase! Im Halbfinale empfängt Paris Saint-Germain am Mittwochabend Manchester City. Anpfiff ist um 21 Uhr im Parc des Princes.

Der Klub aus der französischen Hauptstadt räumte auf dem Weg in die Runde der letzten Vier den Titelverteidiger aus München aus dem Weg. In der Neuauflage des Endspiels von Lissabon profitierte PSG vor allem in der Allianz Arena von der schlechten Chancenverwertung des FC Bayern.

Manchester City schaltete derweil mit dem BVB den zweiten verbliebenen deutschen Vertreter aus. In zwei engen Duellen hatte das Team von Pep Guardiola zweimal das Glück auf seiner Seite und setzte sich gegen Erling Haaland und Co. durch.

PSG (Paris Saint-Germain) kämpft gegen Manchester City um den Einzug ins Finale der Champions League: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Halbfinales im TV und LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

PSG (Paris-Saint Germain) gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Halbfinale der Champions League

Begegnung PSG (Paris Saint-Germain) - Manchester City Wettbewerb UEFA Champions League, Halbfinale Anstoß Mittwoch, 28. April 2021, 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Champions League live verfolgen

Die Champions League kommt auf die Zielgerade! Im zweiten Halbfinal-Hinspiel trifft PSG auf ManCity. Doch wo kann man die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen?

Die Rechte der Königsklasse teilen sich in dieser Saison DAZN und Sky. DAZN konnte sich dabei die Mehrheit der Einzelspiele sichern, während Sky vor allem die Übertragung in der Konferenz im Programm hat.

Ab dem Halbfinale ist es jedoch zweitrangig, welchen der beiden Anbieter Ihr abonniert habt. So zeigen sowohl Sky als auch DAZN alle Halbfinal-Duelle live und in voller Länge.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung bei DAZN

DAZN überträgt die Partie am Mittwochabend ab 20.30 Uhr im LIVE-STREAM. Als Moderator wird dabei Alexander Schlüter durch die Vor- und Nachberichte führen. Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner begleiten derweil das Spielgeschehen.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abo beim Streaminganbieter. Neukunden bekommen dabei den ersten Monat geschenkt. Anschließend habt Ihr die Wahl zwischen dem Monatsabo für 11,99 Euro und dem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro - also rund einem Zehner pro Monat.

DAZN ist auf jedem handelsüblichen Smartphone, Tablet oder Laptop empfangbar. Eine klassische TV-Übertragung gibt es bei dem Internetsender zwar nicht, jedoch bietet DAZN für fast alle Smart-TV-Geräte und TV-Sticks eine kostenlose App an. Unter diesem Link findet Ihr eine Übersicht über alle unterstützten Geräte.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City: Die Übertragung der Champions League bei DAZN

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Alexander Schlüter

Alexander Schlüter Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Kommentatoren: Marco Hagemann

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf Sky

Auch Sky zeigt die heutige Partie in voller Länge. Los geht es um 20 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) mit den Vorberichten. Dazu meldet sich Michael Leopold gemeinsam mit den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer aus dem Studio in Unterföhring. Als Kommentator wird ab 20.50 Uhr Michael Groß das Halbfinale beglieten.

Ihr seid noch keine Sky-Kunden? Dann findet Ihr unter diesem Link alle Infos zu den verschiedenen Angeboten.

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport UHD

Sky Sport 1 (HD), Sky Sport UHD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Michael Groß

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Solltet Ihr bereits über ein Abo beim Pay-TV-Sender verfügen, könnt Ihr die heutige Partie auch analog zur TV-Übertragung bei Sky Go im LIVE-STREAM verfolgen. Die Zugangsdaten zur Streamingplattform von Sky erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wenn Ihr Euch hingegen nicht langfristig vertraglich binden wollt, ist Sky Ticket die Streamingplattform Eurer Wahl. Der Service bietet Euch die Möglichkeit, Euch Euer Sport-Angebot flexibel zusammenzustellen. Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Ticket.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch noch einmal die Höhepunkte in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN seht Ihr bereits kurz nach Abpfiff die Highlights der Champions League.

Sollte Euch die Zusammenfassung nicht ausreichen, stellt Euch der Streaminganbieter zudem die gesamte Übertragung im Re-Live zur Verfügung. Auch für diesen Service benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Hier findet Ihr alle Infos zum Probemonat.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER: Goal

Während Ihr für die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM jeweils ein Abo benötigt, bietet Euch Goal eine kostenfreie Alternative, um PSG gegen Man City heute live zu verfolgen.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER auf dem Laufenden. Hier kommt Ihr direkt zum kostenfreien Ticker!

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick

TV Sky Sport 1 (HD) LIVE-STREAM DAZN, Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal HIGHLIGHTS DAZN

PSG (Paris-Saint Germain) vs. Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten vor der Partie