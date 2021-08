Messi ist bei PSG angekommen. Ob er heute schon dabei ist und wo Ihr Paris vs. Strasbourg im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, sagen wir Euch hier.

Heute um 21:00 Uhr ist Racing Strasbourg bei PSG im Prinzenpark-Stadion zu Gast.

Zum Auftakt der Liga konnte PSG gleich drei Punkte einfahren und wird definitiv versuchen, gleiches heute zu wiederholen. Und durch dem Rückenwind, den die Verpflichtung eines gewissen argentinischen Weltfußballers mit sich gebracht hat, muss RC Strasbourg heute alles geben, um dagegen halten zu können. Der wohl größte Fußballtransfer der letzten Jahre ist nun auch offiziell über die Bühne gegangen. An den Anblick von Lionel Messi im PSG-Trikot werden sich wohl sehr viele Leute erst einmal gewöhnen müssen - allen voran Fans des FC Barcelona.

Künftig wird Messi also an der Seite von Neymar, Mpappe und Di Maria zaubern. Mit den weiteren Verpflichtungen von Donnarumma und Wijnaldum hat PSG seinen Anspruch auf den Titel noch einmal unterstrichen. Der Fakt, dass man letztes Jahr den Meistertitel nach Lille abtreten musste, schmerzt sicher immer noch. Lionel Messi wird heute übrigens noch nicht auf dem Platz stehen. Man wolle ihn erst einmal langsam an das Team heranführen, wie der Trainer von PSG, Mauricio Pochettino, bekanntgab.

Goal zeigt Euch, wo die Partie zwischen Paris und Strasbourg im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

PSG vs. RC Strasbourg heute live: Die Daten des Spiels im Überblick

Begegnung PSG vs. Racing Strasbourg Wettbewerb Ligue 1 Anpfiff 14.08. - 21:00 Uhr Spielort Parc des Princes (Paris)

PSG vs. RC Strasbourg heute live: Wo läuft die Partie im TV?

Leider gibt es keine Übertragung des Spiels zwischen Paris und Strasbourg im deutschen Free-TV. Die Rechte für die Übertragung der französischen Liga hat sich kein frei empfangbarer Sender in Deutschland gesichert.

PSG vs. RC Strasbourg heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zum Spiel?

Ja, den gibt es. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv im LIVE-STREAM. Wer also bereits Kunde bei DAZN ist, der kann sich ganz bequem einloggen und ab 20:30 Uhr die Vorberichte zur Partie mit Moderator Guido Hüsgen ansehen, bevor dann zum Anpfiff um 21:00 Uhr Kommentator David Ploch mit Experte Alexis Menuge übernimmt.

Wer noch kein Kunde bei DAZN ist, aber jetzt ins Grübeln gekommen ist, dem soll hier ein Überblick über das Programm gegeben werden. Mit DAZN könnt Ihr viele Spiele der Bundesliga live erleben, genauso wie den Großteil der Champions League. Ebenfalls mit enthalten ist natürlich die Ligue 1, die Serie A und die spanische La Liga. Wer also sowohl Messi bei PSG, CR7 bei Juventus Turin und den Clasico zwischen Real und Barcelona erleben will, ist hier genau richtig. Genauso könnt Ihr dort die NFL und NBA live verfolgen. Aber auch Sportarten wie Darts, Tennis oder Baseball gibt es bei DAZN.

Die Kosten belaufen sich dabei auf entweder 14,99€ monatlich oder 149,99€ im Jahr. Dafür werdet Ihr 365 Tage im Jahr mit den besten Livesportevents der Welt versorgt. Wer einfach mal reinschauen will, der kann auch den kostenlosen Probemonat nutzen. DAZN ist übrigens auch ganz unkompliziert monatlich kündbar. Alle Infos dazu findet Ihr noch einmal hier.

PSG vs. RC Strasbourg heute live bei DAZN

Anpfiff: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Vorberichte : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Moderator : Guido Hüsgen

: Guido Hüsgen Kommentator : David Ploch

: David Ploch Experte: Alexis Menuge

PSG vs. RC Strasbourg heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier finden.