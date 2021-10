Messi und Co. empfangen den Angers SCO im Prinzenpark. Alles was Ihr über die heutige Übertragung im TV und LIVE-STREAM wissen müsst, findet Ihr hier.

Am 15. Oktober um 21:00 Uhr ist der Angers SCO zu Gast bei Paris Saint-Germain.

Wie zu erwarten führt das Star-Ensemble aus Paris aktuell die Tabelle der Ligue 1 mit 24 Punkte an, aber auch Angers braucht sich nicht zu verstecken. Aktuell liegt man nur acht Punkte dahinter auf Rang vier. Der Blick auf die bisherigen Begegnungen macht allerdings nicht zu viel Hoffnung. 13-mal trafen die beiden Teams bereits aufeinander, elf Mal ging PSG als Sieger vom Platz, nur zwei Mal konnte sich Angers SCO ein Remis erkämpfen.

Aber auch bei dieser Begegnung wird man sicherlich wieder versuchen, Messi und Co. einen harten Kampf zu liefern, um vielleicht sogar einen oder mehr Punkte aus Paris mitzunehmen. Denn auch PSG ist aktuell nicht so formstark. Im letzten Ligaspiel gegen Stade Rennes setzte es sogar eine 0:2-Niederlage.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO Wettbewerb Ligue 1 Anpfiff 15. Oktober - 21:00 Uhr Spielort Parc de Princes (Paris)

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für alle Fans des französischen Fußballs gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Spiel zwischen Paris und Angers wird nicht im deutschen Free-TV gezeigt. Trotzdem könnt Ihr die vollen 90 Minuten aber verfolgen. Wie das geht, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Die Übertragungsrechte für die französische erste Liga liegen beim Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt alle Begegnungen dieser Liga live und exklusiv im LIVE-STREAM auf der hauseigenen Website. Um Zugang dazu zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet Euch entweder 14,99€ im Monatsabo oder 149,99€, wenn Ihr Euch gleich das Jahresabo holt.

Aber auch Fans anderer Sportarten werden bedient. So gibt es u.a. die NBA oder NFL zu sehen, sowie viele Liveübertragungen aus den Bereichen Boxen, Motorsport, Tennis oder Darts. Rund um die Uhr bekommt Ihr dort also das volle Programm an Sport geboten. Wer jetzt Interesse bekommen hat, der kann einfach auf diesen Link klicken und sich bei DAZN anmelden.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO heute live: Der LIVE-TICKER von Goal zur Partie

Wer nicht direkt live vor dem Bildschirm dabei sein kann, für den haben wir den LIVE-TICKER von Goal als Alternative. Auch hier bekommt Ihr sofort mit, wenn auf dem Rasen etwas passiert. Einfach auf diesen Link klicken und schon landet Ihr beim selbstverständlich kostenlosen LIVE-TICKER.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Angers SCO heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald beide Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier sehen.