PSG oder ein anderes Team - wer ist Rekordmeister in Frankreich?

Paris Saint-Germain oder doch ein anderes Team - wer ist Rekordmeister in Frankreich? GOAL klärt über die erfolgreichsten Ligue1-Klubs auf.

Paris Saint-Germain ist im französischen Fußball seit geraumer Zeit das Nonplusultra, lockte in den vergangenen Jahre Superstars wie Neymar, Kylian Mbappé oder auch Lionel Messi in den Parc des Princes.

Ähnlich wie Bayern München in der Bundesliga eilt PSG in der Ligue 1 von Meistertitel zu Meistertitel - da stellt sich die Frage, wer in Frankreich eigentlich Rekordmeister ist: PSG oder doch ein anderes Team?

Wer ist in Frankreichs Ligue 1 Rekordmeister, wer hat die meisten Meisterschaften gewonnen? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Getty Images

Rekordmeister in Frankreich: Wer gewann den ersten Meistertitel?

Die erste professionelle Saison in Frankreich wurde in den Jahren 1932/33 gespielt - der erste Meister wurde Olympique Lille, heute besser unter OSC Lille bekannt. Der Wettbewerb war damals noch sehr ausgeglichen, ein wirklicher Serienmeister kristallisierte sich zunächst nicht heraus.

Aufgrund des 2. Weltkriegs musste die Liga in den Jahren 1940 bis 1945 pausieren, in diesem Zeitraum wurde keine Meisterschaft ausgetragen. Auch in der Folge wechselten sich die Titelträger weitestgehend ab.

Rekordmeister in Frankreich: PSG spielte lange keine Rolle

Dass PSG in jenen Jahren keine Rolle spielte, liegt an der Tatsache, dass der Verein, wie wir ihn heute kennen, erst 1970 gegründet wurde. Bis zu jenem Zeitpunkt waren OGC Nizza und Stade Reims die Klubs mit den meisten Meistertiteln in Frankreich.

In den 60er- und 70er-Jahren schlug dann die Zeit der AS Saint-Étienne, die in zehn Jahren sieben Titel feiern konnte. In den 80er- und 90er-Jahren hatten wiederum Girondins Bordeaux und Olympique Marseille ihre erfolgreiche Zeit.

Wer ist Rekordmeister in Frankreich?

Nach der Jahrtausendwende hatte schließlich Olympique Lyon die Meisterschaft abonniert, ehe vor rund zehn Jahren PSG die Vorherrschaft in der Ligue 1 an sich riss. Paris Saint-Germain feierte in der Saison 2022/23 den elften Meistertitel in der Ligue 1 und ist damit auch Rekordmeister in Frankreich.



Klub Titel Paris Saint-Germain 11 AS Saint-Étienne 10 Olympique Marseille 9 AS Monaco 8 FC Nantes 8 Olympique Lyon 7 Girondins Bordeaux 6 Stade Reims 6 OSC Lille 5 OGC Nizza 4



Kurios dabei: PSG ist erst dem Ende der letzten Saison alleiniger Rekordmeister in Frankreich, zuvor war dies Jahrzehnte die AS Saint-Étienne, die ihren zehnten Meistertitel bereits 1981 gefeiert hatte. Ohnehin ist die Liste der Rekordmeister in Frankreich sehr eng und setzt sich aus einigen erfolgreichen Epochen einzelner Vereine zusammen.