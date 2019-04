PSG-Star Neymar kritisiert Mitspieler nach verlorenem Pokalfinale: "So bringt man es als Mannschaft nicht weit"

Der Brasilianer mahnt mehr Geschlossenheit im PSG-Kader an und rüffelt seine jungen Mitspieler öffentlich.

Nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes hat Superstar Neymar von einige Mitspieler öffentlich kritisiert. Der Brasilianer nannte keine Namen, deutete aber an, dass vor allem jüngere Mannschaftskameraden ihr Verhalten überdenken sollten.

In der Mixed Zone des Stade France erklärte Neymar: "Wir müssen uns in der Kabine mehr wie Männer benehmen und wir müssen geschlossener auftreten. Ich sehe eine Menge junger Spieler, die zwar noch nicht verloren sind, aber die mehr zuhören und weniger reden sollten. Wenn ein erfahrener Spieler spricht, dann geben sie Widerworte. Und wenn der Trainer etwas sagt, haben sie etwas zu entgegnen. So bringt man es als Mannschaft nicht weit."

Coupe de France: PSG unterliegt

"Wir verfügen über mehr Erfahrung, also sollten sie uns etwas mehr Respekt entgegenbringen und auf uns hören. Ich musste das auch tun, als ich anfing", führte der brasilianische Nationalstürmer weiter aus.

Neymar und PSG hatten im Pokalendspiel gegen Rennes eine 2:0-Führung verspielt und schließlich im Elfmeterschießen mit 5:6 verloren. Der Angreifer selbst sorgte nach dem Schlusspfiff für einen Eklat, als er auf dem Weg zu Siegerehrung einem Fan ins Gesicht schlug . Dieser hatte ihn zuvor provoziert.