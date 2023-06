PSG-Star Neymar macht letzten Aufruf für dreitägiges Kreuzfahrt-Erlebnis, das Interessenten aus der Premier League abschrecken könnte

Neymar hat einen letzten Aufruf zu einer Kreuzfahrt mit ihm gemacht, die ihn einen Wechsel in die Premier League kosten könnte.

WAS IST PASSIERT? Die Zukunft von Neymar bei Paris Saint-Germain steht sechs Jahre nach seinem Wechsel nach Frankreich als teuerster Spieler der Welt zur Disposition. Er hat es schwer, eine anspruchsvolle Anhängerschaft im Prinzenpark für sich zu gewinnen und wird mit Vereinen wie Newcastle, Chelsea, Arsenal, Manchester United und Barcelona in Verbindung gebracht. Zusätzlich muss er in diesem Sommer ein Ereignis abseits des Platzes organisieren, denn Neymar bereitet sich darauf vor, mit einer Gruppe von glücklichen Gästen auf eine Luxus-Kreuzfahrt zu gehen, die seinen Namen trägt.

WAS WURDE GESAGT? Bevor "Ney em Altob Mar" in See sticht, ging nun eine Nachricht auf Instagram an Interessenten: "Wichtige Nachricht von unserem Kapitän (Neymar, Anm. d. Red.): LETZTER AUFRUF, um einen Platz auf der am meisten erwarteten Kreuzfahrt des Jahres zu sichern! Buchen Sie jetzt Ihre Kabine, um an diesem Erlebnis mit Neymar an Bord teilzunehmen. Einige Kategorien sind bereits ausverkauft, also beeilen Sie sich und verpassen Sie nicht die Chance, diese drei Tage mit viel Feierei und Spaß für alle Altersklassen zu erleben."

Neymar fügte an: "Ich bin sehr aufgeregt, dass die erste Ausgabe meiner Kreuzfahrt bald losgeht. Viele Attraktionen und Spaß für Euch, um diese drei unglaublichen Tage mit mir auf hoher See zu genießen. Verpassen Sie es nicht, es sind nur noch wenige Kabinen übrig. Wir sehen uns dort!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Die besagte Kreuzfahrt verspricht Gästen "drei Tage und drei Nächte voller Wagemut und Freude, um all das zu feiern, was unser Ney außerhalb des Platzes am meisten liebt". Doch diese Kreuzfahrt fällt in einen Zeitraum voller wichtiger Spiele im englischen Fußball. Und das könnte dazu führen, dass sich einige Interessenten lieber anderweitig orientieren werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Neymar wird anderweitig beschäftigt sein zwischen dem 26. und 29. Dezember. Die festliche Zeit, in der Vereine aus der Premier League einige Spiele haben.