"Jeder hat es gesehen": PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi schießt gegen Lionel Messi zurück

Lionel Messis jüngste Äußerungen zu angeblich mangelnder Wertschätzung bei PSG will Nasser Al-Khelaifi so nicht stehen lassen.

WAS IST PASSIERT? Präsident Nasser Al-Khelaifi vo Frankreichs Meister PSG hat Behauptungen seines Ex-Spielers Lionel Messi widersprochen, dieser habe in Paris "als einziger Weltmeister in seinem Klub keine Anerkennung" bekommen.

WAS WURDE GESAGT? Bei RMC Sport stellte Al-Khelaifi klar: "Jeder konnte es sehen, wir haben sogar ein Video davon gepostet, dass wir Messi im Training gefeiert haben. Und wir haben ihn auch abseits der Öffentlichkeit gefeiert." In der Tat standen die PSG-Spieler für Messi bei dessen Rückkehr ins Training seines Ex-Vereins seinerzeit Spalier und applaudierten.

Eine angedachte Ehrenrunde des Albiceleste-Kapitäns mit dem WM-Pokal durch den Parc des Princes kam allerdings nicht zustande. Al-Khelaifi erklärte: "Bei allem Respekt: Wir sind ein französischer Verein und es war natürlich ein empfindliches Thema, in unserem Stadion zu feiern. Wir müssen auch Respekt vor dem unterlegenen Land, seinen Mitspielern aus der französischen Nationalmannschaft und unseren Fans zeigen."

Messi und seine Argentinier hatten Frankreich im dramatischen Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar im Elfmeterschießen besiegt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi spielte von 2021 bis 2023 für Paris Saint-Germain und gewann mit dem Klub unter anderem zwei Meisterschaften. Trotz 32 Toren und 35 Assists in 72 Spielen war der 36-Jährige an der Seine nach eigenen Angaben nie richtig glücklich.

Vor wenigen Monaten wechselte er zum MLS-Klub Inter Miami und legte dort mit 16 Scorerpunkten in zwölf Einsätzen einen Traumstart hin.