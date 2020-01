PSG vs. AS Monaco: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Ticker - alles zur Übertragung der Ligue 1

In der Ligue 1 empfängt Tabellenführer Paris Saint-Germain die AS Monaco. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

In der französischen empfängt der amtierende Meister am Sonntag die . Anstoß der Partie ist um 21 Uhr im Parc des Princes.

In der Tabelle kann PSG in dieser Saison erneut auf einen komfortablen Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger blicken. Die AS Monaco belegt dagegen aktuell nur Rang 7 und hat daher zum Jahresende Trainer Leonardo Jardim entlassen, für ihn übernimmt Robert Moreno.

Nachdem im Dezember das erste Duell zwischen Monaco und PSG in dieser Ligue-1-Saison aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden musste, treffen die beiden Teams nach der heutigen Partie nun am Mittwoch, den 15. Januar, erneut aufeinander.

Paris Saint-Germain empfängt die AS Monaco: ​In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Übertragung der Ligue 1 live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

PSG gegen Monaco: Das Ligue-1-Duell in der Übersicht

Duell Paris Saint-Germain - AS Monaco Datum Sonntag, 12. Januar 2020 | 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris Zuschauer 47.929 Plätze

PSG gegen Monaco heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Freunde des französischen Fußballs gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen PSG und Monaco wird am Sonntag nicht live im Free- oder Pay-TV zu sehen sein, da sich keiner der etablierten Sender die Übertragungsrechte an der Ligue 1 gesichert hat.

Doch deshalb müsst Ihr nicht Euer TV-Programm am Sonntag ändern: Der Streamingdienst DAZN führt die Spiele der Ligue 1 auch in dieser Saison im Programm und wird daher PSG vs. Monaco live und in voller Länge übertragen.

Zwar lässt sich der LIVE-STREAM nur online abrufen, dennoch könnt Ihr die Übertragung auch bequem auf Eurem TV-Gerät anschauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die für alle gängigen Smart-TV-Geräte verfügbar ist. Sämtliche Funktionen sind dabei identisch mit den Optionen am Desktop-PC.

Aber nicht nur Smart-TV-Besitzer kommen in den Genuss, DAZN auf dem Fernsehgerät zu schauen. Über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick ist es ebenfalls möglich, die Partie auf dem TV-Gerät zu verfolgen. Wie Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

PSG gegen Monaco heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Wie bereits erwähnt wird das Duell zwischen Paris Saint-Germain und der AS Monaco am Sonntag nur bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele der Ligue 1 und sollte daher Eure erste Anlaufstelle sein, wenn Ihr nicht auf die Begegnungen im französischen Oberhaus verzichten möchtet.

Erlebt die Ligue 1 live bei DAZN - Hier geht's zu Eurem Gratismonat

Kommentator Stefan Galler versorgt Euch bereits wenige Minuten vor dem Anstoß mit den wichtigsten Infos und führt Euch anschließend an der Seite von Experte Alexis Menuge durch die Begegnung.

Um allerdings live dabei zu sein, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das für Neukunden zunächst einen Monat lang gratis ist und anschließend 11,99 Euro pro Monat kostet. Entscheidet Ihr Euch dagegen für das Jahresabo, zahlt Ihr nur 119,99 Euro per annum und spart somit fast 24 Euro.

Mit einem DAZN-Abo kommt Ihr neben der Ligue 1 auch in den Genuss von und der . Zudem hat der Streamingdienst neben vielen weiteren Sportarten auch die und sowie die Freitags- und Montagsspiele der im Programm.

Die Highlights von PSG vs. Monaco bei DAZN sehen

Die Streams von DAZN könnt Ihr am PC über den normalen Browser abspielen. Für Smartphones und Tablets steht im iTunes Store und Google Play Store zudem ebenfalls die kostenlose DAZN-App zur Verfügung, mit der Ihr auch von unterwegs rund um die Uhr in den Genuss von Live-Sport kommt.

Ihr habt PSG vs. Monaco verpasst oder möchtet Euch die Begegnung nochmals in Ruhe ansehen? Die Highlights der Partie findet Ihr bereits wenige Minuten nach dem Ende auf der DAZN-Plattform, zudem könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten auch im Re-Live zu Gemüte führen.

Solltet Ihr Fragen zum Streamingdienst haben, findet Ihr unter diesen Links die Antworten:

PSG gegen Monaco im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt heute bereits andere Pläne, möchtet aber dennoch über die Ereignisse bei PSG vs. Monaco informiert werden? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf dem Laufenden und verpasst garantiert keine wichtige Szene.

Indem wir Euch stets aktuelle Statistiken präsentieren, ist der LIVE-TICKER aber auch eine interessante Ergänzung zum Live-Bild. Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir auf Goal.com mit der Berichterstattung. Zudem könnt Ihr auch über die kostenlose Goal-App für iOS und Android auf den Ticker zugreifen.

PSG gegen Monaco: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams rund eine Stunde vor Anstoß bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

