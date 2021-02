PSG: Marco Verratti wollte 2017 zum FC Barcelona wechseln

Marco Verratti trifft heute in der UEFA Champions League mit PSG auf den FC Barcelona. Sein Ex-Berater hat nun verraten, dass er einst dorthin wollte.

Mittelfeldspieler Marco Verratti (28) vom französischen Spitzenklub PSG (Paris Saint-Germain) wäre im Jahr 2017 offenbar fast beim FC Barcelona gelandet. Dies hat sein Berater Donato Di Campli nun durchsickern lassen.

Der 28 Jahre alte Nationalspieler Italiens habe demnach vor rund vier Jahren darüber nachgedacht, PSG den Rücken zu kehren, um eine neue Herausforderung in Spanien anzunehmen. "Als Barca mich kontaktiert hat, wollte ich von Marco wissen, was wir machen werden", begann De Campli im Gespräch mit der L'Equipe zu erzählen. "Er sagte mir, dass wir mit ihnen (Barca; d. Red.) sprechen und aber auch wegen einer Vertragsverlängerung mit Paris reden würden", so der Ex-Agent gegenüber dem französischen Blatt.

"Er meinte: 'Ja, lass uns dieses Experiment versuchen'. Marco wollte wirklich zu Barcelona gehen, er hat sogar Nasser (Al-Khelaifi) geschrieben, um es ihm persönlich zu sagen – ich habe das abgespeichert", fuhr De Campli fort. Zudem hätten die Katalanen dem Italiener eine stattliche Summe geboten, um ihn ins Camp Nou zu lotsen. "Und das war noch nicht alles: Auch die Aussicht, mit Lionel Messi zu spielen und ein Champion zu werden, spielte eine Rolle. PSG ist zwar ein Top-Klub, spielt aber in einer schwachen Liga."

PSG gegen Barca: Verratti wieder gegen Messi

Von einem Zusammenspiel mit Messi schwärmte Verratti erst kürzlich - allerdings dahingehend, dass der Barca-Star nach Paris wechseln könnte. "Natürlich würde ich gerne mit Messi spielen", sagte er Anfang Februar bei Canal+: "Ihn in der Mannschaft zu haben, wäre etwas Großartiges, eine weitere Sache, die mir der Fußball geben würde."

Am Dienstagabend trifft Verratti mit seinen Teamkollegen in der Champions League auf den Klub, der einst beinahe sein neuer Arbeitgeber geworden wäre - den FC Barcelona (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Verratti verlängerte im Jahr 2019 sein Arbeitspapier beim französischen Dauermeister sogar bis 2024. In der laufenden Saison 2020/21 machte er 19 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub (zwei Assists).