PSG vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

PSG empfängt zum Auftakt der Champions League Manchester United. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die ist zurück! In Gruppe H empfängt . Anpfiff ist am Dienstagabend um 21 Uhr im Parc des Princes.

Nachdem das Team von Thomas Tuchel in der vergangenen Saison erstmals in das Finale der Königsklasse einzog, wo man sich dem FC Bayern geschlagen geben musste, startet gegen die Red Devils nun der nächste Angriff auf den Titel. In Gruppe H trifft der Klub aus der französischen Hauptstadt dabei auch auf und den türkischen Meister .

Manchester United meldet sich derweil nach einjähriger Abstinenz zurück im prestigeträchtigsten Klub-Wettbewerb Europas. In der scheiterte das Team in der vergangenen Saison am späteren Sieger .

PSG vs. Manchester United: Goal verrät Euch, wie Ihr die Champions League heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald sie feststehen.

PSG vs. Manchester United heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das CL-Duell in der Übersicht

PSG vs. Manchester United: Die Champions League heute live im TV sehen - geht das?

Wie bereits in der vergangenen Spielzeit, teilen sich auch in diesem Jahr der Streaminganbieter DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für die Spiele der Champions League untereinander auf. Doch wer zeigt das Duell zwischen PSG und ManUnited und wird das Spiel überhaupt im TV übertragen?

Für TV-Zuschauer gibt es zunächst eine gute und eine schlechte Nachricht: So ist das Einzelspiel zwar nur im LIVE-STREAM zu sehen, die Konferenz wird hingegen im TV übertragen.

Champions League: PSG vs. Manchester United im Einzelspiel bei DAZN

DAZN konnte sich auch in dieser Saison ein großes Rechtepaket für die Champions League sichern und zeigt pro Spieltag 14 von 16 Einzelspielen live und exklusiv in voller Länge. Auch PSG vs. Manchester United könnt Ihr bei dem Ismaninger Internetsender sehen.

Ab 20.45 Uhr stimmen Euch dabei in den Vorberichten Moderator Christoph Stadtler und Experte Ralph Gunesch auf die Partie ein. Als Kommentator wird Marco Hagemann das Spiel begleiten. Wie Ihr PSG vs. ManUnited bei DAZN verfolgen könnt und was Ihr sonst zum LIVE-STREAM wissen müsst, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Champions League: PSG vs. Manchester United in der Konferenz bei Sky

Sky zeigt das heutige Aufeinandertreffen in Gruppe H live in der Konferenz. Die Übertragung beginnt dabei bereits um 18.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Michael Leopold führt als Moderator durch die Übertragung. An seiner Seite stellen Erik Meijer und Dietmar Hamann ihre Expertise zur Verfügung.

Um die Konferenz auf Sky sehen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo bei dem Pay-TV-Sender. Alle Infos zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Website von Sky.

PSG vs. Manchester United: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn Ihr PSG vs. Manchester United im Einzelspiel via LIVE-STREAM verfolgen wollt, seid Ihr auf DAZN angewiesen. Das Streamingportal zeigt die Partie heute als einziger Anbieter live und in voller Länge.

PSG vs. Manchester United im LIVE-STREAM: DAZN zeigt die CL-Partie live und in voller Länge

Um das Duell in Gruppe H bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Streamingdienst. Das gibt es für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Anschließend habt Ihr die Wahl zwischen zwei Abovarianten.

So zahlt Ihr im Monatsabo monatlich 11,99 Euro für das riesige Sportangebot. Das Jahresabo kostet derweil einmalig 119,99 Euro - also knapp einen Zehner pro Monat.

Ihr habt noch Fragen zum DAZN-Abo? Dann bekommt Ihr hier die Antworten:

PSG vs. Manchester United im LIVE-STREAM: Die Konferenz läuft bei Sky Go und Sky Ticket

Wenn Ihr die Partie nur in der Konferenz sehen wollt, ist Sky Eure Anlaufstelle. Dabei stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei Streamingangebote zur Auswahl, die beide analog zur TV-Übertragung laufen.

Solltet Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügen, seht Ihr die Konferenz live bei Sky Go. Die Zugangsdaten erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss. Mehr Infos zu Sky Go findet Ihr unter diesem Link.

Wenn Ihr Euch hingegen nicht langfristig binden wollt, ist Sky Ticket die richtige Wahl. Das passende Paket könnt Ihr dabei auf der Sky-Website aussuchen.

PSG vs. Manchester United: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Ihr habt PSG vs. Manchester United verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe ansehen? DAZN stellt Euch die Highlights der Partie bereits kurz nach Abpfiff auf Abruf zur Verfügung.

Wenn Euch das nicht reicht, könnt Ihr Euch zudem die gesamte Partie im Relive zu Gemüte führen. Auch für diesen Service ist jedoch ein Abo beim Streamingdienst nötig.

DAZN ist fast auf jedem handelsüblichen Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Laptop empfangbar. Hier findet Ihr die passende App für Euer Gerät:

Hier folgen die Aufstellungen von PSG und Manchester United, sobald diese bekannt sind.

PSG vs. Manchester United heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt PSG gegen ManUnited weder im Einzelspiel noch in der Konferenz sehen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal bleibt Ihr dennoch auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Spiel liefern wir Euch alle Infos zur Partie. Den Service findet Ihr in der Goal-App für iOS und Android oder direkt auf der Homepage.

PSG vs. Manchester United: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht