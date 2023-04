PSG: Lionel Messi fordert offenbar Gehaltserhöhung

PSG hat die Hoffnung auf einen Verbleib von Lionel Messi noch nicht aufgegeben. Der Argentinier soll jedoch mehr Geld fordern.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi will seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain wohl nur bei einer Gehaltserhöhung verlängern. Das berichtet Le Parisien.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll Jorge Messi, Vater und Berater des 35-jährigen Superstars, in den Verhandlungen eine entsprechende Forderung stellen. PSG will Messis Gehalt eigentlich kürzen, ein vorgelegtes Angebot der Pariser zur Vertragsverlängerung lehnt der Argentinier laut Le Parisien jedoch entschieden ab. Aktuell soll er rund 37 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Als Weltmeister habe Messi Anspruch auf ein angemessen hohes Salär, laute die Forderung im Lager des siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinners. Zudem bietet der saudi-arabische Klub Al-Hilal Messi ein Jahresgehalt in Höhe von über 400 Millionen Euro, was der Linksfuß als Druckmittel gegenüber PSG ausspielen kann.

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Messi seinen Vertrag nicht verlängern, könnte er PSG im Sommer ablösefrei verlassen.

Als kommender Arbeitgeber ist neben Al-Hilal vor allem auch Ex-Klub Barcelona im Gespräch. Weitere mögliche Optionen sind wohl ein Wechsel in die MLS oder auch eine Rückkehr zu seinem Jugendverein Newell's Old Boys in Argentinien.

Messi war 2021 von Barça nach Paris gewechselt. In der laufenden Saison hat er für die Franzosen bisher in 36 Einsätzen 20 Tore erzielt und 19 weitere vorgelegt.