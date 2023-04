PSG: Lionel Messi vor Spiel gegen Lyon von eigenen Fans ausgepfiffen

Einige Fans von PSG sind mit ihrem Superstar nicht zufrieden. Und das brachten sie nun mit Pfiffen zum Ausdruck.

WAS IST PASSIERT? Als der Stadionsprecher im Parc des Princes am Sonntagabend vor dem Spiel von Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon Lionel Messi ankündigte, wurde der Argentinier deutlich hörbar von den eigenen Fans ausgepfiffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Unter den Fans von PSG wuchs zuletzt die Unzufriedenheit über die Leistungen Messis. Insbesondere die Auftritte des 35-jährigen Weltmeisters in den beiden Champions-League-Achtelfinals gegen Bayern München wurden kritisch beäugt.

Mitte März hatten Mitglieder der Pariser Ultra-Gruppierung 'Collectif Ultras Paris' in der Mundo Deportivo bereits hinsichtlich der Partie gegen Rennes am vergangenen Ligue-1-Spieltag erklärt: "Wir werden Messi am Sonntag auspfeifen. Sein Gehalt ist zu hoch im Verhältnis zu dem, was er auf dem Platz leistet."

Messi soll rund 40 Millionen Euro pro Jahr einstreichen, ist damit einer der Top-Verdiener bei PSG.

WIE GEHT ES WEITER? Messis Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus. Die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken derzeit, nach Informationen von GOAL und SPOX ist der argentinische Offensivmann nicht zu einer Gehaltskürzung bereit.

Messi war im Sommer 2021 vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Über eine Rückkehr zu Barça wird weiterhin spekuliert, ebenso wie über ein Engagement bei seinem Jugendklub Newell's Old Boys in Argentinien. Zudem sollen auch der saudi-arabische Erstligist Al-Hilal und Inter Miami aus der MLS Interesse an Messi anmelden.