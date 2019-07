PSG-Sportdirektor Leonardo bestätigt: Ajax-Talent Matthijs de Ligt wird nicht kommen

Matthijs de Ligt wird im Sommer definitiv nicht zu PSG wechseln. Dennoch will sich das Team von Trainer Thomas Tuchel noch verstärken.

Supertalent Matthijs de Ligt von wird im Sommer nicht zum französischen Meister in die wechseln. Dies bestätigte PSGs neuer Sportdirektor Leonardo im Interview mit Le Parisien.

"De Ligt wird nicht zu PSG kommen", bekräftige er. "Es gab die Möglichkeit. Er ist ein großartiger Spieler, aber es war nicht an der Zeit, eine große Investition zu tätigen. Wir müssen ein bisschen langsam machen und können nicht einfach einen Umschlag mit 200 Millionen Euro hinlegen."

Matthijs de Ligt vor Wechsel zu Juventus

De Ligt wurde nach seiner starken Saison mit dem Klub aus der neben PSG auch mit dem oder in Verbindung gemacht, wobei Juventus Turin nach Informationen von Goal und SPOX das Rennen um den 19-Jährigen gemacht hat.

PSG will sich aber dennoch weiter verstärken, wobei auch Defensivmann Kalidou Koulibaly von der SSC Napoli eine Möglichkeit darstellen könnte. "Er ist ein sehr teurer Spieler", so Leonardo über den Senegalesen. "Ich möchte nicht so viel über einzelne Spieler sprechen."

PSG muss nach den großen Investitionen der vergangenen Jahre aufpassen, die Financial-Fairplay-Regeln der UEFA zu erfüllen und ist deshalb auf Sparkurs. Dennoch kündigte Leonardo an, dass man noch einen defensiven Mittelfeldspieler und Innenverteidiger suche.