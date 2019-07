Juventus Turin drängt auf Vollzug bei Matthijs de Ligt - Einigung über Jahresgehalt

Juventus Turin ist sich mit Matthijs de Ligt bereits einig - und will auch die Gespräche mit Ajax Amsterdam in dieser Woche zum Abschluss bringen.

will die Verpflichtung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt noch in dieser Woche unter Dach und Fach bringen, wie eine vereinsnahe Quelle aus dem Umfeld der Bianconeri Goal und SPOX bestätigt hat. Mit dem 19-Jährigen selbst ist man sich schon einig, in den Ablöseverhandlungen mit Amsterdam ist Juve inzwischen optimistisch.

De Ligt soll beim italienischen Meister zwölf Millionen Euro pro Jahr (acht Millionen Euro Grundgehalt plus vier Millionen Euro Bonuszahlungen) verdienen. Juventus hat Ajax 65 Millionen Euro Ablöse geboten, der niederländische Meister fordert allerdings noch etwas mehr.

Juventus treibt de-Ligt-Transfer voran: Barca und Co. schauen in die Röhre

Mino Raiola, de Ligts Berater, hatte gegenüber der niederländischen Zeitung De Telegraaf bereits bestätigt, dass der Nationalspieler auf eine baldige Einigung zwischen den beiden Klubs hoffe. Eigentlich habe Ajax de Ligt mündlich zugesichert, dass er schon für eine Ablöse in Höhe von 45 bis 50 Millionen Euro gehen könne.

Auch der FC Barcelona war an einer Verpflichtung de Ligts interessiert, zudem galt neben Juventus zuletzt vor allem als möglicher Abnehmer. Ajax' jüngster Kapitän der Vereinsgeschichte hatte seine Mannschaft in der vergangenen Saison bis ins Champions-League-Halbfinale und zum Gewinn des nationalen Doubles geführt.

Mit der niederländischen Nationalelf wurde er Anfang Juni Zweiter in der UEFA , im Anschluss an das Finale gegen Portugal fragte ihn Cristiano Ronaldo, ob er zu Juve kommen wolle.