PSG-Star Kylian Mbappe: "Ich verdiene den Ballon d'Or nicht"

Kylian Mbappe zählt sich beim Ballon d'Or nicht zum Favoritenkreis. Der Star-Stürmer glaubt, dass andere den Award mehr verdienen.

Weltmeister Kylian Mbappe von glaubt nicht, dass er Chancen hat, in diesem Jahr den Ballon d'Or zu gewinnen. Seiner Meinung nach gibt es Spieler, die die Auszeichnung mehr verdienen.

Erlebe PSG gegen Real Madrid heute live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"In diesem Jahr? Man muss realistisch sein. Ich verdiene ihn nicht. Es gibt Spieler, die mehr geleistet haben", sagte der Offensivstar im Interview mit Ouest France zu seinen Chancen beim Ballon d'Or. "Mit PSG haben wir nicht alle nationalen Titel gewonnen und in der enttäuscht."

Kylian Mbappe peilt Gewinn des Ballon d'Or in der Zukunft an

Obwohl die Saison 2018/19 für die erfolgshungrigen Pariser mit nur einem Titel eher enttäuschend zu Ende ging, blickt Mbappe positiv auf die vergangenen Monate zurück. "Ich habe viele individuelle Trophäen gewonnen, natürlich. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport und ich spiele nicht allein. Das muss ich akzeptieren."

In Bezug auf den Ballon d'Or hat der 20-Jährige zudem "keine Eile", wie er im Interview betont. "Ich habe noch viel Zeit, ihn zu gewinnen. Es ist nichts, was mich aktuell verfolgt."

Nach einer starken Saison mit 39 Pflichtspieltoren und 17 Assists in 43 Einsätzen steht Mbappe auf der 30-köpfigen Shortlist für den Ballon d'Or. Die Trophäe wird am kommenden Montag (02.12) in Paris vergeben.