Paris Saint-Germain: Kolo Muani offenbar im Visier - auch Thuram und Koné ein Thema bei PSG?

PSG möchte offenbar in der Bundesliga wildern, dabei könnte es sowohl Eintracht Frankfurt als auch Borussia Mönchengladbach erwischen.

WAS IST PASSIERT? Wie die französische L'Equipe berichtet, möchte Paris Saint-Germain im Sommer einen neuen Angreifer verpflichten. Demnach ist Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani die Wunschlösung des französischen Meisters. Des Weiteren sollen auch die beiden Gladbacher Marcus Thuram und Manu Koné auf der Liste von PSG stehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kolo Muani spielt in Frankfurt eine hervorragende Saison und konnte schon 29 Torbeteiligungen in 30 Spielen verzeichnen. Zusätzlich stürmt der 24-Jährige mit Kylian Mbappé in der französischen Nationalmannschaft, die beiden gingen bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits zusammen auf Torejagd, Gleiches ist bei Marcus Thuram der Fall. Da Mbappé enorm viel Einfluss auf die Entscheidungen bei PSG haben soll, könnte dies ein wichtiger Faktor bei einem möglichen Transfer sein.

Jedoch wären für Kolo Muani Medienberichten zufolge mehr als 100 Millionen Euro fällig - Thuram hingegen ist ab dem Sommer ablösefrei auf dem Markt. Koné ist im zentralen Mittelfeld zuhause, er könnte also unabhängig von der Offensive ein Thema in der französischen Hauptstadt sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für die Eintracht wird von Bedeutung sein, ob man sich für die Champions League der kommenden Saison qualifizieren kann. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte ein Kolo-Muani-Abgang wahrscheinlicher werden. Bei Thuram hingegen ist die Situation eindeutiger, da Sportdirektor Roland Virkus bereits einen Abgang des Angreifers andeutete, eine Vertragsverlängerung gilt nahezu als ausgeschlossen.

Koné lässt in Mönchengladbach regelmäßig sein enormes Potenzial aufblitzen, ist jedoch noch bis 2025 an die Fohlen gebunden. Dass er Gladbach im Sommer verlässt, erscheint eher fraglich.