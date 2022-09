PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Wo wird das Spiel übertragen?

PSG bestreitet den Champions-League-Auftakt heute gegen Juventus Turin. Wo wird das Spiel live übertragen?

Am 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/23 kommt es in Gruppe H direkt zum Topspiel zwischen PSG und Juventus Turin. Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, 6. September 2022, um 21.00 Uhr im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt Paris. Ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird, welche LIVE-STREAMS verfügbar sind und welcher LIVE-TICKER Euch über das Geschehen informiert, erfahrt Ihr nachfolgend.

Das Pariser Starensemble startete souverän in die Ligue-1-Saison und führt die Tabelle nach sechs Spielen mit 16 Punkten an. Besonders die Offensivreihe um Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi trifft derzeit nach Belieben und steht bereits bei 17 Toren in der nationalen Meisterschaft. Dieses Trio zu stoppen, wird nun Aufgabe der Abwehrreihe von Juventus Turin sein, die in der Serie A erst zwei Gegentreffer in fünf Partien hinnehmen mussten.

Weitere Gegner der beiden Top-Klubs in Gruppe H sind der portugiesische Vertreter SL Benfica sowie der israelische Klubs Maccabi Haifa. Zweiterer geht als klarer Außenseiter an den Start, während sich die Mannschaft aus Lissabon berechtigte Hoffnungen auf eine Achtelfinal-Teilnahme machen kann. Besonders die Duelle mit Turin dürften in dieser Hinsicht von großer Bedeutung sein, gilt PSG doch als der Favorit der Staffel.

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Die Übersicht zum Champions-League-Kracher

Paarung: Paris Saint-Germain (PSG) vs. Juventus Turin

Wettbewerb: Champions-League-Gruppenphase, 1. Spieltag

Datum: 6. September 2022 (heute), 21.00 Uhr

Stadion: Parc des Princes, Paris (Frankreich)

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Wer überträgt die Champions-League-Gruppenphase?

Um bei den Gruppenspielen der Königsklasse live dabei zu sein, benötigt Ihr zwei Abonnements: bei DAZN und Amazon Prime. Der Streamingdienst des Versandriesen zeigt jeweils eine Partie am Dienstag live und exklusiv, die restlichen Begegnungen werden von DAZN übertragen.

Im Free-TV wird in dieser Spielzeit nur das Finale zu sehen sein, unabhängig von der Beteiligung eines deutschen Teams. Das ZDF überträgt das Endspiel am 10. Juni 2023, der geplante Austragungsort ist das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul.

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Wird das Champions-League-Spiele im Pay-TV gezeigt?

Verfügt Ihr über ein Abonnement bei einem Pay-TV-Anbieter, beispielsweise bei Vodafone, könnt Ihr die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 möglicherweise zu eurem Paket hinzufügen und ausgewählte Programmpunkte live via Pay-TV verfolgen.

Dazu gehört das Duell der Pariser mit Juve allerdings nicht, dieses könntet Ihr lediglich im Rahmen der Konferenz auf DAZN 2 verfolgen. Um das Einzelspiel live in kompletter Länge zu genießen, benötigt Ihr ein Abonnement direkt beim Streamingdienst.

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: DAZN überträgt Champions League im LIVE-STREAM

Dieses erhaltet Ihr für 29,99 Euro monatlich oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Nach der Registrierung loggt Ihr Euch bequem in der App oder im Webbrowser ein, wählt den passenden LIVE-STREAM aus und lehnt Euch entspannt zurück.

Alle nachfolgend aufgelisteten Spiele der Gruppe H könnt Ihr via DAZN verfolgen, keines der Matches aus dieser Staffel gehört zu den Exklusiv-Übertragungen von Amazon Prime.

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Champions League auf DAZN - Infos zum Anbieter

PSG vs. Juventus Turin heute live sehen: Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, solltet Ihr einen Blick in unseren LIVE-TICKER von GOAL werfen.

Zudem könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung auch die Highlights via DAZN abrufen. Darüber hinaus zeigt das ZDF-Sportstudio mittwochs ab 23.00 Uhr kurze Clips ausgewählter CL-Duelle.

PSG vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben. Sobald sie offiziell sind, erfahrt ihr sie hier.

PSG vs. Juventus Turin heute live: Übersicht zur Übertragung des Champions-League-Spiels