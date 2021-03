PSG: Ex-Bayern-Profi Juan Bernat verlängert bis 2025

Der frühere Bayern-Profi Juan Bernat bleibt dem französischen Meister Paris St. Germain über das Saisonende hinaus erhalten. Der derzeit verletzte Defensivspieler verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um vier Jahre bis 2025.

"Ich bin sehr froh, hier bei euch zu bleiben und für Paris St. Germain zu spielen", sagte Bernat in einem Video des Klubs.

Der 28-Jährige laboriert an einem Kreuzbandriss, sein Comeback wird in diesem Frühjahr erwartet.

📝🔄 @PSG_English is pleased to announce the contract extension of 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁 for 4⃣ more seasons. The defender, who just celebrated his 28th birthday, is now signed with the capital club until 30 June 2025.



❤️💙 #Bernat2025https://t.co/araBq1qafi