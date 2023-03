PSG: Harry Maguire soll angeblich von Manchester United kommen

In Manchester ist Harry Maguire nur noch zweite Wahl. Folgt er bei PSG auf Sergio Ramos?

WAS IST PASSIERT? PSG hat ein Auge auf den englischen Nationalspieler Harry Maguire von Manchester United geworfen. Das behauptet die englische Boulevardzeitung The Sun. Demnach hätte der französische Top-Klub sich bereits im Januar um den Abwehrspieler bemüht, ein Deal sei aber gescheitert, weil am Ende der Transferperiode die Zeit knapp wurde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Maguire steht bei ManUnited noch bis 2024 unter Vertrag und ist dort eigentlich der Kapitän. Er gilt dennoch als Verkaufskandidat, da er unter Erik ten Hag seinen Stammplatz verloren hat. Lisandro Martínez und Raphael Varane bilden in der Regel stattdessen das Innenverteidigerduo des Carabao-Cup-Siegers.

PSG könnte sich in der Defensivzentrale im Sommer neu aufstellen, dann läuft der Vertrag des 36 Jahre alten Sergio Ramos aus. Laut der Sun habe im Januar eine Offerte für Maguire "auf dem Tisch gelegen" und das Jahresgehalt von umgerechnet etwa 11,7 Millionen Euro sei für PSG kein Problem. Mit Milan Skriniar kommt allerdings bereits ein hochkarätiger Abwehrmann ablösefrei von Inter Mailand.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Maguire stammt aus der Jugend von Sheffield United, wo er erste Erfahrungen als Profi sammelte. 2014 wechselte er für rund drei Millionen Euro Ablöse zu Hull City. Es folgten ein Leihgeschäft zu Wigan Athletic und anschließend der Durchbruch in Hull. 2017 holte ihn Leicester City für knapp 14 Millionen Euro. Zwei Jahre später blätterten die Red Devils 87 Millionen Euro für ihn hin.

DIE BILDER ZUR NEWS:



Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Maguire absolvierte in dieser Saison 21 Pflichtspiele für United. In 15 dieser Partien stand der 30-Jährige über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz.