PSG: Gerücht um Interesse an Marcus Rashford von Manchester United

Paris will unbedingt noch einen neuen Angreifer verpflichten. Die Spur führt dabei ins Old Trafford.

Paris Saint-Germain zeigt offenbar konkretes Interesse an Stürmer Marcus Rashford von Manchester United. The Athletic berichtet, es habe in den vergangenen Tagen Gespräche zwischen den Vertretern des englischen Nationalspielers und PSG-Verantwortlichen gegeben. Dabei sei es darum gegangen, die Möglichkeit eines Transfers in diesem Sommer auszuloten.

Rashford ist noch bis 2023 an United gebunden, allerdings hat der Klub die Option, das Arbeitspapier um ein Jahr zu verlängern. Nach einer schwachen Vorsaison mit mageren vier Toren in 24 Einsätzen steht das einstige Supertalent vor einer wegweisenden Spielzeit.

Manchester United: Holt PSG auch Marcus Rashford?

PSG hat in diesem Sommer bereits Juwel Hugo Ekitike für die Offensive von Stade Reims verpflichtet. Da aber unter anderem noch Mauro Icardi abgegeben werden soll, fordert der neue Trainer Christophe Galtier die Verpflichtung eines weiteren Stürmers für sein Starensemble.

United hat derweil im Angriff noch einige Fragezeichen. Unter anderem ist Superstar Cristiano Ronaldo wechselwillig und Rashford, der seit 2005 für die Red Devils spielt, wäre dessen erster Vertreter im Sturmzentrum. Auch darum ist ein Transfer in diesem Sommer nicht wahrscheinlich. Sky Sports berichtet zudem, PSG werde sein Interesse nach der ersten Kontaktaufnahme nicht weiter vertiefen.