Die Legende des FC Bayern München und der Weltmeister von 1998 reagiert auf den Umgang mit Lionel Messi in Paris.

WAS IST PASSIERT: Bixente Lizarazu, Weltmeister von 1998, Legende des FC Bayern München und heute Experte im TV, hat die Fans von Paris Saint-Germain scharf für die Pfiffe gegen Lionel Messi kritisiert. Auf Telefoot machte Lizarazu seinem Ärger über PSG deutlich Luft.

"Ich schäme mich für die Art und Weise, wie man Messi behandelt. Er hat keine katastrophale Saison gespielt, er hat 15 Tore erzielt und 15 Torvorlagen gegeben (in der Ligue 1, die Red.). Ja, seit der Weltmeisterschaft hat er nachgelassen, natürlich. Aber wir sprechen hier vom Besten oder einem der besten Spieler der Geschichte. Man kann ihn nicht wie einen gewöhnlichen Spieler behandeln. Man kann ihn nicht so behandeln", erklärte Bixente Lizarazu.

"Das Problem in Paris ist, dass die meisten Spieler verschwendet werden. Abgesehen von Mbappé, der in der Lage ist, unabhängig von allem zu glänzen, gibt es viele Spieler, die aufgrund des Umfelds in Paris nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Das Problem sind also nicht die Spieler, sondern das Umfeld. Die Arbeitsbedingungen, die täglichen Anforderungen, die Konsistenz beim Kaderaufbau: aber das ist nicht Messis Schuld. Ich denke, er verdient etwas mehr Respekt", schloss der Weltmeister von 1998.

WAS IST DER HINTERGRUND: Lionel Messi wurde vor und während des 5:0 von PSG gegen AC Ajaccio schon bei der Bekanntgabe der Aufstellungen und jedes Mal, wenn er den Ball berührte, von einem Teil des Heim-Publikums ausgepfiffen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Messi, der nach seiner kontroversen Reise zu einem Sponsoringtermin in Saudi-Arabien für zwei Wochen suspendiert worden war und gegen Ajaccio seine Rückkehr auf den Platz feierte, Paris Saint-Germain im Sommer verlassen wird. Und das Ende des Pariser Abenteuers des Weltmeisters ist natürlich ganz anders als das, was sich Fans und Beobachter bei seinem Wechsel im August 2021 erhofft hatten.

