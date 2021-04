PSG beim FC Bayern München: Neun Spieler fallen bei Paris Saint-Germain aus

Paris Saint-Germain plagen vor der Finale-Revanche bei Bayern München erhebliche Personalsorgen. Trainer Mauricio Pochettino muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gleich neun Profis ersetzen.

Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus. Die beiden Italiener Florenzi und Verratti sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

🆗📋 The Parisian squad for the trip to Munich#FCBPSG