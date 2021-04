PSG: Marco Verratti positiv auf Corona getestet - Mittelfeldspieler fehlt gegen den FC Bayern München

Marco Verratti zieht im Mittelfeld von PSG die Fäden. Aufgrund einer Verletzung und auch wegen einem positiven Corona-Test muss er weiter passen.

Mittelfeldspieler Marco Verratti (28) von Paris Saint-Germain ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der französische Spitzenklub am Freitagabend mit.

Damit fällt der 28 Jahre alte Italiener nicht nur für das Top-Spiel der Pariser gegen Lille am Samstag (17 Uhr im LIVE-TICKER) aus, sondern verpasst auch definitiv das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales beim FC Bayern München (Mittwoch, 21 Uhr).

Der Italiener wurde bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr positiv auf COVID-19 getestet. Im Januar und Anfang Februar hatte der Mittelfeldspieler nach einem positiven Test bereits zwei Spiele verpasst.

PSG beim FC Bayern: Verratti fehlt sicher, auch Pereira fraglich

Verrattis Einsatz in beiden Spielen stand aber ohnehin schon auf der Kippe, da der Mittelfeldstratege seit der Länderspielunterbrechung an Oberschenkelproblemen leidet. Aufgrund des positiven COVID-19-Befundes befindet sich Verratti bereits in Quarantäne.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Isolation von sieben Tagen könnte Verratti für das Rückspiel in Paris am 13. April zurückkehren, wenn er einen negativen Coronatest vorlegen kann.

Ebenfalls fraglich für das Hinspiel gegen den CL-Titelverteidiger aus Deutschland ist Verrattis Mittelfeldkollege Danilo Pereira (29). Dieser wurde im Länderspiel Portugals gegen Luxemburg mit Wadenproblemen vorzeitig ausgewechselt.