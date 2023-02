PSG vs. FC Bayern München live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat PSG heute den FC Bayern zu Gast. GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Die Champions League ist zurück und das Jahr 2023 in der Königsklasse beginnt gleich mal mit einem absoluten Leckerbissen: Zum Hinspiel im Achtelfinale hat Paris Saint-Germain am Dienstag (21 Uhr) den FC Bayern München zu Gast.

Bei beiden Mannschaften liefen die vergangenen Wochen nicht reibungslos - weder auf dem Platz noch außerhalb davon. Umso mehr Spannung verspricht das Duell der beiden europäischen Schwergewichte.

Kann sich PSG zuhause eine gute Ausgangsposition sichern? Oder legen die Bayern in Paris schon den Grundstein für das Weiterkommen? Hier bei GOAL im LIVE-TICKER bleibt Ihr stets auf dem Laufenden! Wer das Spiel im TV oder LIVE-STREAM schauen will, kann sich HIER alle Informationen zur Übertragung holen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Bayern München heute im LIVE-TICKER

Partie PSG - FC Bayern Anpfiff Dienstag, 14. Februar, 21 Uhr Spielstand 0:0 Tore - Aufstellung PSG Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes - Danilo, Verratti, Zaire-Emery, Soler - Messi, Neymar Aufstellung Bayern Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Choupo-Moting Gelbe Karten Pavard (Bayern, 26.)

26. Minute | Pavard mit dem Tritt von hinten in die Knochen von Neymar. Das gibt verdientermaßen die erste Gelbe Karte des Spiels.

25. Minute | Im Ansatz eine Torchance: Kimmich mit dem Chippball aus dem Zentrum links in den Strafraum. Dort kann sich Coman nicht richtig entscheiden, ob er nochmal querlegt oder volley und mit dem Vollspann draufhaut. So schiebt er Donnarumma den Ball mit der Innenseite in die Arme.

23. Minute | Kimmich mit der weiten Freistoßflanke, Donnarumma boxt den Ball in Superman-Manier raus. Bislang hält das Spiel noch nicht, was es versprochen hat. Alles irgendwie etwas träge und einfallslos.

20. Minute | Jetzt mal ein Hauch von so einem Moment, Neymar nimmt Danilo den Ball ab und nimmt im linken Halbfeld Tempo auf. Upamecano und Pavard nehmen den Brasilianer aber gemeinsam auf. Und Neymar rennt in Pavard rein, der den Arm leicht ausfährt. Den Freistoß bekommt er dafür nicht, es reicht ihm aber, um das Spiel eine gute Minute stillstehen zu lassen. Erst dann steht Neymar wieder auf seinen Füßen.

18. Minute | Das Geschehen beruhigt sich deutlich. PSG macht nicht wirklich viel fürs Spiel, steht tief und hofft bei Ballgewinn, dass die abseits davon beschäftigugnslosen Neymar und Messi ihren Zauber sprühen lassen. Und Bayern schiebt sich statisch den Ball hin und her. Da hilft es auch nicht, dass Coman mal Hakimi mit seinem Antritt überläuft. Die Flanke köpft Ramos nämlich raus und Bayern muss neu anlaufen.

15. Minute | Cancelo mal mit einer flachen Flanke vom rechten Strafraumeck, da verpassen aber sowohl Sane als auch Choupo-Moting deutlich den Moment, um reinzurutschen. Donnarumma muss auch nicht eingreifen, so warten wir weiter artig auf den zweiten Torschuss der Partie.

13. Minute | Es ist ein bisschen Anspannung zu spüren. Es knistert zwar, doch spielerisch sind da schon noch ein paar erstaunlich leichtfertige und schlunzige Ballverluste bei. In die jeweiligen Sechzehner schaffen es beide Teams so noch nicht. Spieltempo und Passschärfe sind aber phasenweise trotzdem beeindruckend.

10. Minute | Und damit kommen wir erstmals zu Zaire-Emery. Zaire-wer? Genau. In der Pariser Weltauswahl mit Milliardenwert steht im saisonweisenden Spiel ein 16-jähriger Nachwuchsspieler in der Startelf. Er ist der jüngste Spieler, der jemals in der K.o.-Phase der Königsklasse zum Einsatz kommt.

8. Minute | PSG formiert sich mit zwei Viererketten vor dem eigenen Sechzehner, davor haben die beiden Freigeister Neymar und Messi nicht allzu viele Aufgaben. Dafür freie Köpfe bei den Umschaltsituationen wie jetzt Messi, der sich im Mittelkreis einmal um die Achse dreht und Zaire-Emery mitnimmt. Der will Neymar in die Spitze schicken, der Pass gerät aber zu lang. Den kann Cancelo ablaufen.

6. Minute | Und es spricht für viel Ballbesitz der Bayern, wenn auch auswärts. Zumindest diese Prognose bestätigt sich schnell. Auch wenn PSG sich kurz erstmals zaghaft nach vorne schiebt. Dann spielt Mendes aber den Pass ins Seitenaus, statt zu Soler. Und München kann aufbauen.

4. Minute | Es ist dann doch wieder die bei Nagelsmann zuletzt beliebte Dreierkette mit Coman und Cancelo als Schienenspieler, statt der Viererkette mit Pavard und Cancelo rechts und links. Also spielen die Bayern im Prinzip mit drei Defensivleuten, der Rest wird sich Richtung PSG-Tor orientieren. Spricht für ein schnelles, offenes und offensivfreudiges Spiel, das uns erwartet.

1. Minute | Und es geht zügig Richtung PSG-Tor: Choupo-Moting mit dem hohen Ballgewinn und dem Schlenzer vom linken Strafraumeck. Und da fehlt gar nicht mal so viel! Das hat ganze 30 Sekunden gedauert.

1. Minute | Und los geht's! Das Spiel läuft.

Vor Beginn | Die Bayern haben dagegen gerade rechtzeitig die Kurve bekommen. Die drei 1:1-Spiele zum Bundesligastart sind noch gar nicht lange her, gegen Mainz, Wolfsburg und Bochum lief die Maschinerie dann aber wieder. Nicht vergessen sollte man aber auch, dass mit Neuer, Hernandez und Mane drei wichtige Spieler fehlen, mit Gravenberch und Mazraoui dazu zwei hochklassige Ergänzungen. So richtig viele Optionen auf Königsklassenniveau, um reagieren zu können, sollte etwas schiefgehen, hat Nagelsmann auch nicht.

Vor Beginn | Für beide Teams kommt diese hochkomplizierte Aufgabe nicht unbedingt zur besten Zeit der Saison, die von PSG ist aber deutlich schlimmer. Neymar im Formtief, Mbappe überspielt und verletzt, Messi müde, dazu ein paar weitere verletzte Ergänzungsspieler. In der Liga hat Paris im Jahr 2023 schon drei Spiele verloren, dazu gesellt sich das Aus im Pokal gegen Marseille. Und der letzte Auftritt gegen Monaco war gar richtig schlecht und sorgte für Knatsch im Team und mit den Fans. PSG könnte sich in dieser Achtelfinalphase zum Pulverfass entwickeln.

Vor Beginn | Für eines der beiden Teams wird die Bilanz der laufenden Saison nicht gut ausfallen, so viel steht fest. Denn für beide Vereine ist das Ausscheiden im CL-Achtelfinale inakzeptabel. Bei PSG kommt erschwerend hinzu, dass schon im letzten Jahr in dieser Runde Schluss war (Real Madrid). Und die Bayern sind zwar eine Runde weiter gekommen, aber am krassen Außenseiter Villarreal gescheitert, was mindestens genauso frustrierend war. Diese Achtelfinalpaarung, sie ist auf so vielen Ebenen brisant.

Vor Beginn | Gipfeltreffen, Schwergewichte, Gigantenduell, Favoritentreffen: Alles schon tausend Mal geschrieben und erzählt, aber seien wir doch mal ehrlich: Langweilig wird es halt auch nicht. Mit PSG und Bayern treffen zwei alljährliche Top-Favoriten auf den Henkelpott schon im Achtelfinale der Champions League aufeinander, es ist die Wiederauflage des Finals 2020 und des Viertelfinals 2021. Einmal mit dem besseren Ende für den deutschen (2020) und einmal für den französischen Meister (2021).

Vor Beginn | Bayern-Coach Nagelsmann verzichtet etwas überraschend zunächst auf Müller und Davies. Im Vergleich zum 3:0 gegen den VfL Bochum rückt der in der Liga gesperrte Kimmich zurück in die Mannschaft, außerdem beginnt Coman anstelle von Gnabry. Und Kimmich ist für den eben erwähnten Müller dabei.

Vor Beginn | Beim FC Bayern laufen diese elf Spieler auf: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Choupo-Moting.

Vor Beginn | Spielt er? Spielt er nicht? Er spielt (erstmal) nicht. Der angeschlagene Mbappe sitzt zunächst auf der Bank. Der zuzletzt ebenfalls angeschlagene Messi steht dafür neben Neymar in der Startelf und ersetzt Ekitike. Im Vergleich zur verpatzten Generalprobe, dem 1:3 gegen AS Monaco, tauscht Trainer Galtier daneben vier weitere Male: Vitinha, Pembele, Bitshiabu und Bernat machen Platz für Mendes, Ramos, Verratti und Hakimi.

Vor Beginn | Das ist die Aufstellung von Paris St.-Germain: Donnarumma - Hakimi, Pereira, Marquinhos, Ramos, Mendes - Zaire-Emery, Verratti, Soler - Messi, Neymar.

Vor Beginn | Die Aufstellungen sind da! Bei den Bayern sitzen Alphonso Davies und Thomas Müller zunächst auf der Bank.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris St.-Germain und Bayern München.

PSG vs. FC Bayern live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von PSG:

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes - Danilo, Verratti, Zaire-Emery, Soler - Neymar, Messi

Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Choupo-Moting

PSG vs. Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Spiel heute

Paris Saint-Germain hat bereits 11-Mal gegen den FC Bayern München gespielt, immer in der UEFA Champions League. Die beiden Teams trennt nur ein Sieg (sechs für PSG und fünf für Bayern) und beide Mannschaften haben die gleiche Anzahl an Toren erzielt (jeweils 15).

Paris Saint-Germain hat nur eines seiner fünf Heimspiele gegen Bayern München in der UEFA Champions League verloren, allerdings das letzte (0-1 im April 2021), die ersten vier wurden allesamt gewonnen.

Paris Saint-Germain ist unter den Mannschaften, die in der UEFA Champions League mindestens 10-mal gegen den FC Bayern München gespielt haben, die Mannschaft mit der höchsten Siegquote (55 % - 6/11).

Bayern München hat in dieser Saison alle sechs Spiele in der UEFA Champions League gewonnen, dabei 18 Tore erzielt und nur zwei Gegentore kassiert. Das einzige Mal, dass sie die ersten sieben Spiele einer UEFA-Champions-League-Saison gewonnen haben, war in der Saison 2019/20, als sie eine 100-prozentige Bilanz (11/11) hatten und im Finale durch ein 1-0 gegen PSG den Titel holten.

Paris Saint-Germain hat nur in einem der letzten 32 Heimspiele in der UEFA Champions League kein Tor erzielt (durchschnittlich 2,6 Tore pro Spiel). Die Ausnahme in dieser Serie war die 0-1-Niederlage gegen den FC Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel 2020/21.

Seit Beginn der Saison 2019/20 hat der FC Bayern München die höchste Siegquote (86.5 %) und die meisten Gesamtsiege (32) aller Teams in der UEFA Champions League. Obwohl die Bayern in diesem Zeitraum 37 Spiele im Wettbewerb bestritten haben, hat keine Mannschaft weniger Spiele verloren als sie (2).

Joshua Kimmich hat 76 % seiner Spiele für Bayern München in der UEFA Champions League gewonnen (50/66). Unter allen Spielern, die mindestens 50 Einsätze in diesem Wettbewerb absolviert haben, ist er der einzige Spieler, der in mehr als drei Vierteln seiner Spiele auf der Seite des Siegers stand.

Seit Beginn der Saison 2017/18 – seiner ersten bei Paris Saint-Germain – war Kylian Mbappé bei 50 Einsätzen in der UEFA Champions League an 57 Toren direkt beteiligt (34 Tore und 23 Vorlagen). Er ist der einzige Spieler mit mindestens 20 Toren und 20 Assists in diesem Zeitraum.

In den letzten beiden UEFA-Champions-League-Saisons waren nur Robert Lewandowski (21), Kylian Mbappé (20) und Mohamed Salah (18) an mehr Toren direkt beteiligt als Bayerns Leroy Sané (17 - 10 Tore, 7 Assists).

PSGs Lionel Messi war in dieser Saison in der UEFA Champions League durch seine Läufe mit dem Ball über 5+ Meter an mehr Schüssen direkt beteiligt als jeder andere Spieler (14 – sechs Schüsse und acht Vorlagen).

Von allen Mannschaften, die in dieser Saison die K.o.-Phase der UEFA Champions League erreicht haben, ist Paris Saint-Germain die einzige Mannschaft, ohne Weiße Weste die in diesem Wettbewerb. Die letzte Weiße Weste gab es im Achtelfinal-Hinspiel der vergangenen Saison gegen Real Madrid (1-0).

Der ehemalige PSG-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting traf in beiden Viertelfinalspielen des FC Bayern gegen PSG in der Saison 2020/21. Die Franzosen sind das einzige Team, gegen das er in der UEFA Champions League mehr als einmal getroffen hat (2). Von allen Bayern-Spielern mit mindestens 10 Einsätzen in der UCL hat Choupo-Moting das beste Verhältnis von Minuten pro Tor für die Bayern (82).

PSG (Paris Saint-Germain) gegen FC Bayern heute im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

In der Champions League wird heute das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München ausgetragen. Wer die Partie im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, der findet in einem separaten Artikel auf GOAL alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

PSG vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Julian Nagelsmann hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain noch einmal den hohen Stellenwert der Königsklasse für den deutschen Fußball-Rekordmeister hervorgehoben. "Es ist für mich persönlich natürlich ein wichtiges Spiel, keine Frage", sagte der Trainer am Montagabend nach der Ankunft in Paris.

"Wir alle, die noch im Wettbewerb sind, haben den Wunsch, die Champions League zu gewinnen - das ist bei Bayern nicht anders", führte er aus. Der Henkelpott sei "wichtig für den Klub und wichtig für mich. Es ist einer meiner Träume, die Champions League zu gewinnen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, das zu schaffen, bevor ich nur noch gebückt gehen kann." Noch, betonte er, "gehe ich aufrecht".

Nagelsmann (35) erwartet den zuletzt geschonten Weltmeister Lionel Messi bei PSG am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Startelf und geht davon aus, dass Kylian Mbappe nach seiner Oberschenkelverletzung eher von der Bank kommen wird: "Beide können jeder Mannschaft der Welt weh tun." Es wäre aber ein Fehler, sich zu sehr "auf die ganz großen Namen zu fokussieren und dich zu klein zu machen", warnte Nagelsmann seine Mannschaft.

"Wenn wir unser Spiel durchdrücken, sollten Messi und Mbappe nicht so viel Platz bekommen", meinte er. Sein Team müsse "mutig auftreten", dürfe sich "nicht hinten rein stellen oder auf Konter spielen". Obwohl die Bayern seit Jahresbeginn "nicht immer berauschend gespielt" hätten, sei er sich "sehr, sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden. Die Mannschaft ist von sich aus heiß." (SID)

