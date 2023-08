PSG eskaliert Streit mit Kylian Mbappé: Poster abgenommen, keine Trikots mehr im Fan-Shop erhältlich

PSG hat offenbar Poster von Kylian Mbappé im Parc des Princes abgehängt. Und die Fan-Shops in Paris verkaufen sein Trikot auch nicht mehr.

WAS IST PASSIERT? Paris Saint-Germain hat im Streit mit Kylian Mbappé nachgelegt und die Poster des Superstars im Parc des Princes entfernt. Außerdem sind laut GFFN keine Mbappé-Trikots mehr in den PSG-Fanshops erhältlich.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé befindet sich seit Wochen im Streit mit seinem Klub. Der 24-Jährige weigert sich, seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Parisern zu verlängern. Der Verein möchte ihn deshalb am liebsten noch in diesem Transferfenster für viel Geld verkaufen, doch Mbappé weigert sich, den Klub zu verlassen.

Angeblich ist er sich bereits mit Real Madrid über einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer einig.

PSG hatte Mbappé zuvor in eine kleinere Trainingsgruppe verbannt und ihn nicht mit auf die Testspielreise genommen.

WIE GEHT ES WEITER? PSG eröffnet seine neue Ligue-1-Saison am Samstag mit einem Heimspiel gegen Lorient. Dabei ist bislang völlig offen, ob Mbappé dann im PSG-Kader oder für die Pariser auf dem Platz stehen wird.