Vor dem Champions-League-Duell gegen den BVB: PSG-Star Kylian Mbappe fehlt krankheitsbedingt im Training

Muss PSG gegen den BVB womöglich auf Top-Stürmer Mbappe verzichten? Der Franzose fehlte am Montag krankheitsbedingt im PSG-Training.

Superstar Kylian Mbappe droht für das anstehende Achtelfinal-Rückspiel in der gegen am Mittwochabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) auszufallen. Nach Informationen von Le Parisien fehlte der 21-Jährige krankheitsbedingt am Montag im Training des französischen Meisters.

Damit muss womöglich der Top-Torschütze des Teams von Thomas Tuchel passen. Der Nationalspieler erzielte in der laufenden Spielzeit bislang in 30 Pflichtspielen 32 Tore. Das Hinspiel hatten die Borussen mit 2:1 gewonnen

PSG : Mbappé ne s’est pas entraîné à deux jours du choc contre Dortmund https://t.co/BisI1eI1F2 — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) March 9, 2020

PSG vs. BVB vor leeren Rängen

Neben dem eventuellen Ausfall von Mbappe muss das Spiel aufgrund des Coronavirus auch ohne Zuschauer auskommen.

Zuvor war bereits das Ligaspiel der Pariser gegen Straßburg wegen der Problematik rund um Covid-19 abgesagt worden.