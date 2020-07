PSG-Boss Leonardo ledert gegen FC Bayern, BVB und RB Leipzig: "Ein großes Problem"

Mit Tanguy Nianzou verlor PSG ein vielversprechendes Talent an den FC Bayern München. Sportchef Leonardo kritisierte nun die Gangart deutscher Klubs.

Paris Saint-Germains Sportchef Leonardo hat den , BVB und für das Abwerben von jungen Talenten aus kritisiert.

"Deutsche Vereine, vor allem Bayern München, RB Leipzig und , baggern immer mehr an jungen Spielern aus Frankreich", sagte Leonardo im Gespräch mit der französischen Zeitung Le Parisien und führte an: "Die sind eine Gefahr für die Jugendakademien in Frankreich und das ist ein großes Problem."

PSG-Boss Leonardo: "Junge Talente bekommen den Kopf verdreht"

Demnach würden die Bundesligisten "Eltern, Freunde, Familienangehörige oder den Spieler selbst anrufen", ohne die französischen Klubs zu informieren. "Mit 15 oder 16 Jahren bekommen die jungen Talente schon den Kopf verdreht. Vielleicht sollte man die Regeln ändern, um die französischen Vereine zu schützen", erklärte Leonardo.

Jüngstes Beispiel für einen Wechsel eines Talents von einem Ligue-1-Klub in die ist der Transfer des 18-jährigen Juwels Tanguy Nianzou zum FC Bayern. Der Innenverteidiger kam ablösefrei von PSG nach München.

BVB-Neuzugang Thomas Meunier kritisierte PSG

Aufhänger für die Kritik des PSG-Chefs an der Bundesliga waren die Aussagen von BVB-Neuzugang Thomas Meunier, der die Pariser für den Umgang mit seinem Wechsel kritisiert hatte.

Leonardo hatte die Vorwürfe des Belgiers, dass PSG eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte, entschieden zurückgewiesen.