BVB-Neuzugang Thomas Meunier ledert gegen PSG: "Typischer Fall von Realitätsverlust"

BVB-Neuzugang Meunier hat zum Gegenangriff auf seinen Ex-Verein PSG ausgeholt. In der Öffentlichkeit seien Unwahrheiten über ihn verbreitet worden.

Borussia Dortmunds Neuzugang Thomas Meunier hat deutliche Kritik an seinem ehemaligen Klub geäußert. Außerdem prangerte er Falschdarstellungen des Vereins an.

"Leonardo (Sportdirektor von PSG, Anmn. d. Red.) hat der Presse in erzählt, dass ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt hätte. Das stimmt so aber nicht, das will ich ganz deutlich sagen", sagte Meunier im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Meunier: Leonardo hat sich "zu keinem Zeitpunkt" um Agreement mit dem BVB bemüht

Sein Abgang sei daher auch alles andere als harmonisch vonstatten gegangen. Meunier wollte eigentlich noch im August für PSG in der auflaufen. Daraus wurde jedoch nichts.

"Leonardo hat sich zu keinem Zeitpunkt um ein Agreement mit dem BVB, geschweige denn mit mir bemüht! Er wollte, dass ich praktisch gratis für PSG auflaufe", sagte der 28-Jährige.

Die Vereine hätten eigentlich über eine etwaige Leihgebühr für diesen Monat verhandeln müssen. Außerdem wäre die Versicherung von Meunier unklar gewesen.

Meunier durfte nicht mehr auf das PSG-Vereinsgelände: "Typischer Fall von Realitätsverlust"

Zudem durfte er auch nach den Corona-Lockerungen nicht mehr auf das Vereinsgelände. Nach Angaben des Außenverteidigers wurde ihm dies per anwaltlichem Schreiben mitgeteilt. Deswegen nahm er sich selbst juristischen Beistand.

"Daraufhin wurde mir telefonisch mitgeteilt, ich solle bloß nicht den Weg von wem auch immer kreuzen, weil ich verstörende Geschichten erzählen könnte. Typischer Fall von Realitätsverlust", sagte Meunier.

Der Belgier spielte von 2016 bis 2020 für PSG. Im Sommer wechselt er nun ablösefrei zum BVB.