"Das Problem ist gelöst!" Niederlande-Nationaltrainer Ronald Koeman lobt BVB-Angreifer Donyell Malen

Donyell Malen befindet sich momentan wohl in seiner stärksten Phase beim BVB. Niederlande-Nationalcoach Ronald Koeman sieht ein Problem gelöst.

WAS IST PASSIERT? Donyell Malen hat nach seinen starken Leistungen im Trikot des Borussia Dortmund viel Lob von Ronald Koeman, Nationaltrainer der Niederlande, bekommen. Der Bondscoach sieht in Malen eine Lösung für eine jahrelange Problemzone der Elftal.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben seit mehreren Jahren ein Problem auf der rechten Außenbahn, aber er spielt bei Dortmund alles auf der rechten Außenbahn und hat gestern wieder ein Tor geschossen. Die Lösung ist da", lobt Koeman in der niederländischen TV-Show Goedemorgen Eredivisie. Dass der 24-Jährige beim BVB endlich seinen Durchbruch feiern konnte, verwundert Koeman nicht: "Er hat mich nicht überrascht, denn Donyell hat in meiner ersten Amtszeit als Nationaltrainer sein Debüt gegeben. Allerdings war das als Stürmer. Ich habe mich natürlich gefreut, dass er in Dortmund auf der rechten Seite spielen wird, denn das war für uns eine Lösung mit einem Spieler, der das auch gewohnt ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Malen zwischenzeitlich schon als Transferflop abgestempelt wurde, überzeugt der 21-fache niederländische Nationalspieler in der Rückrunde mit überzeugenden Leistungen. Beim 5:2-Sieg gegen Gladbach am Wochenende brillierte der Rechtsaußen erneut mit einem Tor und zwei Vorlagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison stand Malen in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, erzielte zehn Tore und hab acht Assists.