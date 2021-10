Preußen Münster vs. Hertha BSC live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER - 0:1

Im DFB-Pokal kommt es heute zum Spiel Preußen Münster vs. Hertha BSC. Goal begleitet das Spiel am Dienstagabend im LIVE-TICKER.

Im DFB-Pokal treffen heute Hertha BSC und Preußen Münster aufeinander. Anstoß im Preußenstadion in Münster ist um 18.30 Uhr.

Preußen Münster hat eine ungewöhnliche Pokalsaison bisher erlebt: Gegen den VfL Wolfsburg ist man erst nachträglich weitergekommen, weil der Gegner zu oft wechselte. Nun ist der nächste Bundesligaklub zu Gast, die Hertha war zuletzt gut drauf.

Preußen Münster vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER

Preußen Münster vs. Hertha BSC Spielstand: 0:1 Tore 0:1 Jovetic (3.) Aufstellung Preußen Münster Schulze Niehues - Schauerte (K.), Ziegele, M. Hoffmeier, Thiel - Remberg, Klann, Langlitz, Teklab - Wegkamp, Deters Aufstellung Hertha BSC Schwolow - Zeefuik, Boyata (K.), Gechter, Plattenhardt - Tousart, Ekkelenkamp, Darida, Jastrzembski - Selke, Jovetic Gelbe Karten -

34. | Plattenhardt passt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld flach in den Strafraum, Selke verspringt das Rund dort jedoch. Dennoch eine kluge Variante, die Preußen auch überrascht hat.

31. | Eine halbe Stunde ist rum und der Vergleich mittlerweile weitestgehend ausgeglichen. Hertha BSC wartet seit der Führung aber auch ab, lässt Münster machen.

28. | Hoffmeier erlaubt sich einen Fehler im Spielaufbau, im Anschluss kann Jovetic von links hereingeben - Ekkelenkamp kommt am langen Pfosten mit dem Kopf allerdings nicht dran.

27. | Auch die vierte Plattenhardt-Ecke des Abends sorgt nicht für Torgefahr.

25. | Den fälligen ruhenden Ball aus halblinker Position schießt Thiel mit Wucht flach auf das Torwarteck, Schwolow taucht unter und wehrt den Versuch ab.

24. | Langlitz muss nach dem Einsteigen von Boyata auf dem Platz behandelt werden.

23. | Freistoß aus 17 Metern für die Gastgeber...

21. | Gute Möglichkeit: Selke setzt links in der Gefahrenzone Jovetic in Szene, dessen wuchtigen Flachschuss auf das kurze Eck pariert Münsters Schlussmann Schulze Niehues mit dem rechten Fuß.

19. | Nun schaltet sich Schauerte offensiv ein und flankt vom rechten Flügel vorne rein, wo Wegkamp hochsteigt und etwas in Rückenlage per Kopf abschließt - wieder kein Problem für Schwolow.

18. | Schauerte beschwert sich nach einem umkämpften Duell über Jastrzembski. Die Verzweiflung des Münsteraners dürfte aber nicht nur mit dem Zweikampfverhalten des Youngsters zu tun haben, der ihn wieder und wieder auch bildsprachlich alt aussehen lässt.

16. | Chance Nummer eins für Preußen und gleich eine gute: Teklab holt sich den Ball vom unaufmerksamen Gechter, zieht links in den Sechzehner ein und passt auf Remberg. Der trifft das Spielgerät mit seiner Direktabnahme im Fallen jedoch nicht richtig, seinen harmlosen Flachschuss hält BSC-Keeper Schwolow problemlos. Da war mehr drin!

13. | Es kehrt mal etwas Ruhe ein, Münster bemüht sich bei durchaus viel Ballbesitz um Spielkontrolle.

10. | Wieder sorgt das Duo aus Jastrzembski und Jovetic für eine vielversprechende Szene. Der 1:0-Assistgeber spielt den Torschützen im Strafraum an, nach einem Dribbling blockt dessen flachen Abschluss aber ein Verteidiger.

8. | Die Hertha legt bemerkenswert und mit viel Offensivdrang los. In den ersten Minuten lässt sich der Klassenunterschied gleich erkennen.

5. | Erneut schlägt Plattenhardt einen Eckball, erneut kommt der nicht über den ersten Balken hinaus.

4. | Jovetic mit seinem zweiten Pflichtspieltor für die Hertha. Jastrzembski mit seiner insgesamt zweiten Trefferbeteiligung für die Alte Dame, seine erste Torvorlage gab er bei seinem Profidebüt in der 1. Runde des DFB-Pokals 2018/19.

3. | Tooor! Preußen Münster - HERTHA BSC 0:1. Der erste Torschuss sorgt für das erste Tor. Selke gibt die Kugel von rechts in den Strafraum, wo Jastrzembski vom linken Eck des Fünfmeterraums mit einem Kopfball ins Zentrum ablegt und Jovetic per Volley halbhoch in das linke Eck einnetzt. Starker Treffer!

Preußen Münster vs. Hertha BSC: Tor für Hertha BSC!

2. | Direkt die erste Ecke: Plattenhardt flankt von der rechten Seite, Remberg klärt vor dem ersten Pfosten per Kopf.

1. | Los geht's! Preußen Münster in grünem Trikot, schwarzer Hose und grünen Stutzen stößt an, Hertha BSC entgegnet ganz in Rot.

Preußen Münster vs. Hertha BSC: Anstoß im DFB-Pokal!

vor Beginn | Das Thermometer im Preußenstadion zeigt bei bewölktem Himmel 14 Grad Celsius an. Herbstlich.

vor Beginn | Frank Willenborg leitet die Partie. Dem Schiedsrichter assistieren Guido Kleve und Dr. Arne Aarnink, als 4. Offizieller agiert Eric Müller.

vor Beginn | Preußen und der BSC trafen bislang siebenmal aufeinander, fünfmal gewann die Hertha und zweimal siegten die Münsteraner.

vor Beginn | In der Bundesliga ist der Hertha bereits zum zweiten Mal in der neuen Saison die Trendwende gelungen, mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen. Drei Pflichtspielerfolge in Serie gab es zuletzt zwischen dem 5. und 7. Ligaspieltag der vorletzten Spielzeit.

vor Beginn | In der Regionalliga spielt Münster oben mit, belegt nach 13 Spieltagen den vierten Tabellenplatz.

vor Beginn | Die Münsteraner stehen wegen des Wechselfehlers des VfL Wolfsburg in der Auftaktrunde des Pokals in der 2. Runde. Die Charlottenburger hingegen setzten sich 1:0 bei Drittligist SV Meppen durch, Selke hatte erst in der Nachspielzeit das Tor zum Weiterkommen erzielt.

vor Beginn | Gegenüber Dardai nimmt im Vergleich zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga am Samstagabend gleich sieben Wechsel vor. Zeefuik, Gechter, Ekkelenkamp, Tousart, Jastrzembski, Jovetic und Selke rücken in die Anfangsformation.

vor Beginn | Und so spielt die Hertha: Schwolow - Zeefuik, Boyata, Gechter, Plattenhardt - Ekkelenkamp, Tousart, Darida - Jastrzembski - Jovetic, Selke.

vor Beginn | Preußen-Trainer Sascha Hildmann setzt auf die gleiche Startelf wie am Freitagabend beim 2:1-Auswärtssieg gegen den Bonner SC in der Regionalliga West.

vor Beginn | So spielt Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Langlitz - Deters, Thiel, Remberg, Klann - Teklab, Wegkamp.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal zwischen Preußen Münster und Hertha BSC.

Hertha BSC bei Preußen Münster: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Preußen Münster:

Schulze Niehues - Schauerte (K.), Ziegele, M. Hoffmeier, Thiel - Remberg, Klann, Langlitz, Teklab - Wegkamp, Deters

Mit dieser Startelf geht es für unsere #Adlerträger heute in einem hoffentlich packenden Pokalfight gegen die Berliner Hertha. ⚫️⚪️💚🦅 #scp06 #SCPBSC #DFBPokal pic.twitter.com/KqOEu7yIGS — SC Preußen Münster (@Preussen06) October 26, 2021

Hertha BSC setzt auf folgende Aufstellung:

Schwolow - Zeefuik, Boyata (K.), Gechter, Plattenhardt - Tousart, Ekkelenkamp, Darida, Jastrzembski - Selke, Jovetic

Preußen Münster vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach dem Weiterkommen durch die Wechselpanne des VfL Wolfsburg geht Fußball-Regionalligist Preußen Münster die zweite Runde des DFB-Pokals demütig an. "Wir wissen, dass auch da Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen müssen", sagte Sportdirektor Peter Niemeyer dem SID am Rande eines Termins mit dem Pokal-Partner Ergo. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) trifft Münster auf den Bundesligisten Hertha BSC.

"Das ist für die ganze Stadt und die Region etwas ganz Besonderes. Alle freuen sich darauf", sagte Niemeyer, der trotz des Klassenunterschieds gegen seinen Ex-Verein Hertha auf eine Sensation hofft: "Man sieht immer wieder, dass der Kleinere den Größeren schlagen kann. Wir werden uns sicherlich nicht schon vorher geschlagen geben."

Wolfsburg hatte das Pokalspiel in der ersten Runde am 8. August ursprünglich nach Verlängerung 3:1 gewonnen, das Spiel wurde jedoch nachträglich aufgrund eines Wechselfehlers der Wölfe mit 2:0 für Münster gewertet. "Es war eine Achterbahn der Gefühle", sagte Niemeyer.

Quelle: SID

