Premier League: Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk ist Spieler des Jahres

Große Ehre für Virgil van Dijk. Der Abwehrmann des FC Liverpool wurde von seinen Kollegen zum besten Premier-League-Spieler des Jahres gewählt.

Virgil van Dijk von Champions-League-Halbfinalist ist Spieler des Jahres in der englischen Premier League. Damit gewann erstmals seit 2004 wieder ein Verteidiger die Wahl zum PFA Player of the Year. Damals wurde der ehemalige Chelsea-Kapitän John Terry ausgezeichnet.

Spekulationen um einen Sieg des niederländischen Nationalspielers hatte es bereits in der Vorwoche gegeben, am Sonntagabend wurde van Dijks Triumph offiziell bestätigt.

Er setzte sich bei der Abstimmung unter seinen Kollegen unter anderem gegen Raheem Sterling, Bernardo Silva und Sergio Agüero von durch und folgt nun auf seinen Mannschaftskameraden Mohamed Salah, der im Vorjahr gewann.

In der laufenden Premier-League-Saison kam van Dijk 36-mal zum Einsatz und steuerte dabei drei Treffer und zwei Assists bei. Der 27-Jährige kam Anfang 2018 für rund 85 Millionen Euro Ablöse vm an die Anfield Road.

Überraschender als der Sieg des Verteidigers mutet allerdings die Zusammensetzung der PFA-Mannschaft des Jahres an. Dort wurde Chelsea-Star Eden Hazard im Gegensatz zu United-Akteur Paul Pogba nicht berücksichtigt.

Die komplette PFA-Elf des Jahres:

Tor: Ederson (Manchester City)

Abwehr: Alexander-Arnold (FC Liverpool), van Dijk (FC Liverpool), Laporte (Manchester City), Robertson (FC Liverpool)

Mittelfeld: B. Silva (Manchester City), Fernandinho (Manchester City), Pogba ( )

Angriff: Sterling (Manchester City), Agüero (Manchester City), Mane (FC Liverpool)