Medien: Liverpool-Star Virgil van Dijk von Premier-League-Kollegen zum Spieler des Jahres gewählt

Abwehrspieler Virgil van Dijk vom wurde von der Professional Footballers' Association (PFA) zum Spieler des Jahres in der englischen Premier League gewählt. Das berichten mehrere englische Medien, darunter die Daily Mail, übereinstimmend

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Am Freitag soll dann offiziell verkündet werden, dass die prestigeträchtige Auszeichnung an den niederländischen Nationalspieler geht. Van Dijk setzte sich bei der Abstimmung unter anderem gegen Raheem Sterling von durch und folgt auf seinen Mannschaftskameraden Mohamed Salah, der im Vorjahr gewann.

Überraschender als der Sieg des Verteidigers mutet allerdings die Zusammensetzung der PFA-Mannschaft des Jahres an. Eden Hazard beispielsweise, der beim mit beeindruckenden Leistungen zu gefallen wusste, wurde von seinen Premier-League-Kollegen nicht ins Team gewählt.

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI