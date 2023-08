Die Premier League gilt als beste Liga der Welt. Doch wer zeigt / überträgt sie eigentlich in Deutschland - Sky oder DAZN?

Die Premier League ist womöglich die beste Fußballliga der Welt - zahlreiche Spitzenklubs wie Manchester City, FC Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea oder auch Tottenham Hotspur und Newcastle spielen in Englands höchster Spielklasse.

Die Topspieler geben sich dabei die Klinke in die Hand, zahlreiche Weltstars wie Erling Haaland, Bukayo Saka, Declan Rice, Christopher Nkunku, Rodri, Bruno Fernandes oder Kevin de Bruyne verdienen dort ihr Geld. Top-Spiele mit Spitzenspielern - da will man natürlich live dabei sein.

Doch wer zeigt / überträgt die Premier League eigentlich in Deutschland - Sky oder DAZN? GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Spiele live im TV und STREAM verfolgen könnt.

Getty Images

Premier League 2023/24: Die Fakten

Wettbewerb Premier League Land England Mannschaften 20 Spieltage 38 Titelverteidiger Manchester City Aufsteiger Burnley, Luton Town, Sheffield United

Premier League: Werden die Spiele in Deutschland / Österreich übertragen?

Für die einen ist die Bundesliga das Highlight an jedem Wochenende, die anderen wiederum freuen sich auf die Premier League. Und die England-Fans können sich gleich mehrfach freuen. Denn die komplette Premier League wird in Deutschland und auch Österreich übertragen.

Premier League: Sky oder DAZN - wer zeigt / überträgt die Spiele?

Die exklusiven Rechte für die Übertragung der Premier League in Deutschland und Österreich hat sich Sky gesichert - und zwar bis 2025. Dort werden pro Saison alle Spiele übertragen, davon mehr als 250 Partien live im TV und im STREAM.

Alle Spiele der Premier League werden auf Sky in HD übertragen, zudem soll es pro Spieltag in Top-Spiel sogar in UHD-Qualität geben. Alle Inhalte sind dabei auf dem Sender Sky Sport Premier League, weitere Einzelspiele werden auf weiteren Sky Sport Sendern übertragen.