Premier League: Sadio Mane, Mohamed Salah und Pierre-Emerick Aubameyang Torschützenkönige

Mane, Salah und Aubameyang werden als Premier-League-Torschützenkönige ausgezeichnet. Die Stürmer von Arsenal und Liverpool erzielten je 22 Treffer.

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang hat sich in seiner ersten kompletten Saison für den englischen Spitzenklub gleich den goldenen Schuh als bester Torschütze der Premier League gesichert. Der Gabuner kam in 36 Einsätzen auf 22 Treffer. Der 29-Jährige muss sich den Titel des Torschützenkönigs aber mit den beiden Liverpool-Stars Mohamed Salah und Sadio Mane teilen, die ebenfalls jeweils 22 Treffer erzielten.

Aubameyang ist damit der erste Spieler überhaupt, der sowohl in der , als auch in der Premier League Torschützenkönig wurde. In den Farben von hatte er sich 2017 mit 31 Treffern die Torjägerkanone gesichert.

: Für Aubameyang ist die Saison noch nicht zu Ende

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp, der Aubameyang einst bei Dortmund trainiert hatte, zeigte sich ein wenig erstaunt - und reagierte mit einem Augenzwinkern: "Auba auch? Es gibt drei Schuhe? Das ist gut. Das sind alles meine Spieler."

Aubameyang war im Januar 2018 nach einigen Querelen für über 60 Millionen Euro von Dortmund auf die Insel gewechselt. In bislang 63 Pflichtspielen für die Gunners erzielte er 41 Tore und gab zwölf Vorlagen. Für Dortmund hatte Aubameyang in 213 Pflichtspielen 141 Treffer erzielt.

Auf einen Titel mit Arsenal wartet Aubameyang bislang aber noch vergebens. Eine weitere Chance bleibt ihm in dieser Saison aber noch. Am 29. Mai trifft Arsenal im Finale der Europa League in Baku auf den Stadtrivalen . Mit einem Sieg würde sich das Team um die beiden Ex-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi noch für die qualifizieren.