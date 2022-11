WM: Wie heißt der Pokal für den Weltmeister?

Es ist der ultimative Preis beim größten und wichtigsten Fußballturnier der Welt: Bei der WM geht es um einen Pokal - aber wie heißt der?

32 Mannschaften, 64 Spiele - und am Ende krönt sich ein Land zum Weltmeister. Die WM in Katar steht vom 20. November bis zum 18. Dezember an und die spannendste Frage lautet natürlich: Wer darf am Ende triumphierend den WM-Pokal in die Höhe halten?

Die beste Mannschaft der Welt ist Weltmeister - und als großen Preis neben Ruhm und Anerkennung gibt es einen goldenen Pokal, den FIFA-Präsident Gianni Infantino dem Kapitän der siegreichen Mannschaft überreichen wird. Doch wie heißt der Hauptpreis eigentlich?

WM: Wie viele verschiedene WM-Pokale gab es?

In der WM-Geschichte, die 1930 begann, gab es zwei Pokale, die den Weltmeistern überreicht wurden. Bis einschließlich 1970 gab es einen Pokal, der zunächst einfach Coupe du Monde, also "Weltpokal", hieß. 1946 bekam er den Namen Coupe Jules Rimet, benannt nach dem französischen FIFA-Präsidenten.

WM: Die Gewinner der Coupe Jules Rimet

1930 Uruguay 1934 Italien 1938 Italien 1950 Uruguay 1954 Deutschland 1958 Brasilien 1962 Brasilien 1966 England 1970 Brasilien

Da Brasilien 1970 zum dritten Mal Weltmeister wurde, sahen es die Regularien vor, dass der Pokal damit in den Besitz der Seleção überging. Deshalb musste ein neuer Pokal her.

WM: Wie sieht der WM-Pokal aus?

Der italienische Bildhauer Silvio Gazzaniga bekam den Auftrag, den neuen Hauptpreis zu entwerfen, der schließlich bei der WM-Auslosung 1974 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Der neue goldene WM-Pokal stellte zwei Menschen dar, die eine Weltkugel halten.

Doch welchen Namen bekam der Pokal? Er wurde nicht wie sein Vorgängermodell nach einem berühmten Funktionär, Spieler oder Trainer benannt. Beim Namen gab sich der Weltfußballverband FIFA ganz pragmatisch und taufte den Pokal einfach "FIFA World Cup Trophy", also "FIFA-WM-Pokal".

WM: Die Gewinner der FIFA World Cup Trophy

1974 Deutschland 1978 Argentinien 1982 Italien 1986 Argentinien 1990 Deutschland 1994 Brasilien 1998 Frankreich 2002 Brasilien 2006 Italien 2010 Spanien 2014 Deutschland 2018 Frankreich

Die Regelung, nach der ein Land nach drei Titelgewinnen den Pokal behalten darf, wurde übrigens abgeschafft. Ansonsten hätte sich Deutschland mit dem WM-Triumph 2014 die FIFA World Cup Trophy gesichert und es gäbe inzwischen den dritten WM-Pokal der Fußballgeschichte.