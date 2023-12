Präsident holt Team vom Feld: Spiel in der Süper Lig zwischen Istanbulspor und Trabzonspor abgebrochen

Nach der Attacke des Ankaragücü-Präsidenten auf einen Schiri gibt es den nächsten Skandal in der Süper Lig: Ein Präsident bricht ein Spiel ab.

WAS IST PASSIERT? Ecmel Faik Sarialioglu, Präsident der türkischen Erstligisten Istanbulspor, hat die Partie seiner Mannschaft in der Süper Lig gegen Trabzonspor abgebrochen, indem er das Team in der 74. Minute vom Feld geholt hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Istanbulspor-Präsident war wütend auf den Schiedsrichter, der seiner Meinung nach zu Unrecht das 2:1 für die Gäste gegeben hatte, dem aus seiner Sicht ein Foulspiel an einem Istanbulspor-Spieler vorausgegangen war. Trotz anschließender Überprüfung durch den VAR blieb der Unparteiische bei seiner Meinung, woraufhin der Klub-Boss an die Seitenlinie eilte und seine Mannschaft vom Platz winkte.

Einige Istanbulspor-Spieler versuchten noch, den Präsidenten zu überzeugen, doch noch weiterspielen zu lassen, aber sie hatten mit ihren Bemühungen keinen Erfolg.

Es ist der zweite Skandal in kurzer Zeit in der Süper Lig: Bereits vor einer Woche hatte der Ankaragücü-Präsident nach dem Schlusspfiff den Schiedsrichter geschlagen, woraufhin der Spielbetrieb eine Woche lang ausgesetzt wurde.