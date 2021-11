Portugal U20 vs. Deutschland U20 live: Die U20 Elite League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Rahmen der U20 Elite League geht das Länderspiel Portugal U20 gegen Deutschland U20 über die Bühne. Dabei empfängt der Erstplatzierte im Turnier mit neun Teilnehmern in Leiria den Viertplatzierten. Die Gastgeber bestritten allerdings eine Partie mehr und holten aus drei Begegnungen fünf Punkte heraus. Die deutsche Auswahl nahm hingegen aus ihren bisherigen zwei Matches vier Zähler mit.

Hierbei erlebte die von Christian Wörns trainierte Deutschland U20 ein 2:0 in Tschechien sowie Anfang Oktober ein 0:0 in Polen. Am 11. Oktober gelang zuhause ein 4:0-Testspielsieg gegen Rumänien. Exakt einen Monat später, am 11. November, folgte in einem weiteren freundschaftlichen Länderspiel ein 3:2 in Frankreich.

Die von Helio Sousa betreute Portugal-U20 erreichte Mitte Oktober im Zuge der U20 Elite League ein 1:1 in Italien. Dabei handelte es sich nach einem 0:0-Unentschieden gegen Polen vom September um die zweite Punktteilung in diesem Wettkampf. Danach gelang am 11. November ebenfalls daheim mit einem 2:0 gegen England der erste volle Erfolg.

Heute um 16.00 Uhr treten Portugals U20 und Deutschlands U20 gegeneinander an. GOAL versorgt Euch mit allen Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Portugal U20 vs. Deutschland U20: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Portugal U20 vs. Deutschland U20 Datum: Montag, 15. November 2021 Uhrzeit: 16 Uhr Kommentator: Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria)

Portugal U20 gegen Deutschland U20 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der U20 Elite League

In der U20 Elite League, die im Jahr 2017 dem Vier-Nationen-Nationen-Turnier für denselben Jahrgang nachfolgte, treffen etliche Zukunftshoffnungen des europäischen Fußballs aufeinander. Daher lohnt es sich für Fußball-Liebhaber, den zukünftigen Stars auf die Beine zu schauen. Doch wie sieht es rund um die Übertragung des Länderspiels Portugal U20 gegen Deutschland U20 aus?

Portugal U20 vs. Deutschland U20 heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich gute Nachrichten für Euch, denn ProSieben verfügt über die Senderechte sowohl für die Partien des U21-Nationalteams als auch für jene der U20-Auswahl. Das bedeutet, dass Ihr Euch unter anderem das Kräftemessen Portugal U20 gegen Deutschland U20 im Rahmen der U20 Elite League im Free-TV anschauen könnt. Genau genommen werdet Ihr diesbezüglich bei ProSieben MAXX fündig und Ihr könnt das Spiel auch in HD genießen. Nachfolgend findet Ihr die diesbezüglichen Eckdaten:

Sender: ProSieben MAXX (HD)

Vorberichte ab: 15.45 Uhr

Spielbeginn: 16.00 Uhr

Nachdem die Übertragung der Begegnung zwischen der portugiesischen U20-Nationalmannschaft und der deutschen U20-Nationalelf völlig kostenlos ist, benötigt Ihr hierfür kein Abo. Das trifft auf alle Auftritte der U20-Auswahl und des U21-Nationalteams zu. Jedoch ist es selbsterklärend, dass Ihr fürs Mitverfolgen im TV ein Fernseher in der Nähe parat haben müsst.

Portugal U20 gegen Deutschland U20 heute im LIVE-STREAM sehen

Sollte das nicht der Fall sein, ist Euch mit dem LIVE-STREAM geholfen. Diesen findet Ihr unter anderem auf dem RAN-Portal. Außerdem bietet ProSieben MAXX auf seiner Webseite rund um die Uhr einen kostenlosen Live-Stream an. Ihr benötigt für dessen Nutzung eine Registrierung, aber diese ist rasch erledigt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Ihr dafür einige Accounts verwenden könnt. Damit meinen wir die Apple- sowie die Net-ID, das Facebook-Profil und das Google-Konto.

Portugal U20 vs. Deutschland U20 heute live mittels App

Dasselbe gilt für die App, mit der Ihr die U20 Elite Partie Deutschland U20 vs. Portugal U20 ebenfalls im Live-Stream mitverfolgen könnt. Damit habt Ihr ebenfalls völlig kostenlos die Möglichkeit, rund um die Uhr alle Sendungen von ProSieben MAXX zu sehen. Überdies stehen Euch sowohl für Smartphones als auch für Tablets etwa die Mediathek und eine Suchfunktion zur Verfügung. Ihr findet die Applikation im Apple-Store sowie im Google Play Market.

Portugal U20 gegen Deutschland U20 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die U20 Elite League

Im Free-TV: ProSieben MAXX (HD) Im LIVE-STREAM: RAN | ProSieben MAXX

Portugal U20 vs. Deutschland U20: Die Aufstellungen der U20 Elite League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekannt gegeben.