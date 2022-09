Portugal vs. Spanien heute live: Gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM?

Heute um 20.45 Uhr spielt in der Nations League Portugal gegen Spanien. GOAL versorgt Euch mit Infos zur Live-Übertragung.

Am Dienstag um 20.45 Uhr steigen die Begegnungen des sechsten und letzten Spieltags in der Gruppe A2 der Nations League 2022/23. Hierbei geht das Nachbarduell Portugal gegen Spanien über die Bühne. Somit messen sich in Braga die Nummer neun und die Nummer sechs im FIFA-Ranking.

Das erste Aufeinandertreffen zwischen der Furia Roja und den Tugas fand am 2. Juni in Sevilla statt. Anschließend fädelte Portugal zwei Heimsiege gegen Tschechien und gegen die Schweiz ein. Danach unterlag die Auswahl von Fernando Santos bei den Eidgenossen. Spanien musste sich hingegen am 5. Juni in Prag mit einer Punkteteilung begnügen. Dann gab es für die Elf von Luis Enrique einen Dreier vor eigenem Publikum gegen Tschechien.

Heute kommt es in der Gruppe A2 der Nations League zum Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Portugal. Doch gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM? Bei GOAL findet Ihr alle Infos dazu sowie zum LIVE-TICKER.

Portugal vs. Spanien: Gibt es eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel: Portugal vs. Spanien Datum: Dienstag, 27. September 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Estádio Municipal de Braga (Braga)

Portugal gegen Spanien heute live anschauen: Gibt es eine Übertragung im TV?

RTL liefert Euch an jedem Spieltag in der Nations League die Partien des deutschen Nationalteams ins Haus. Infolgedessen könnt Ihr stets zumindest ein Spiel im Free-TV mitverfolgen. Doch wie sieht es mit der Übertragung des Nachbarduells Portugal vs. Spanien aus?

Portugal vs. Spanien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: Ihr könnt Euch ausschließlich Deutschlands Länderspiele in der Nations League im Free-TV anschauen. Hinsichtlich der anderen Partien in diesem Turnier werdet Ihr bei DAZN fündig. Dort benötigt Ihr allerdings ein Abo. Hierbei stehen Jahresverträge für 24,99 Euro und Monatsdeals für 29,99 Euro zur Auswahl. Nachfolgend findet Ihr weitere Infos zum Streaming-Portal:

Der Abo-Abschluss erfolgt in Windeseile. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Als Besitzer von Smart-TV-Geräten müsst Ihr ausschließlich die kostenlose App installieren. Zudem könnt Ihr Eure Fernsehgeräte per HDMI-Kabel mit PC und Notebook vernetzen. Aber notiert Euch nun die Kernfakten zur Übertragung des Spiels Portugal vs. Spanien in der Nations League:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauth

Portugal gegen Spanien heute live anschauen: Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM?

Ihr könnt folgerichtig das gesamte Programm von DAZN ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierfür eignen sich Tablets und Smartphones. Zudem benötigt Ihr einen Internetzugang. Wenn Ihr diese Bedingungen erfüllt, könnt Ihr Euch heute um 20.45 Uhr insgesamt zehn Spiele in der Nations League live ansehen. Hiermit meinen wir beispielsweise das Parallelspiel in der Gruppe A2, Schweiz vs. Tschechien. Zudem steigen in der Liga B die Partien Irland vs. Armenien, Ukraine vs. Schottland, Albanien vs. Island und Norwegen vs. Serbien. Dazu kommen in der Liga C die Begegnungen Griechenland vs. Nordirland und Kosovo vs. Zypern.

Zu Portugal gegen Spanien via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem hält Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS auf dem Laufenden. Hiermit erfahrt Ihr alles zu den spielentscheidenden Ereignissen im Nachbarduell Portugal vs. Spanien.

Portugal gegen Spanien mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League

Im TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Portugal vs. Spanien: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben. Ihr findet sie dann hier.