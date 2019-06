Portugal vs. Niederlande: LIVE-STREAM, TV, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung zum Nations-League-Finale

Im Finale der Nations League treffen Portugal und die Niederlande aufeinander. Goal verrät, wie Ihr das Spiel heute live in TV und LIVE-STREAM seht.

Im Endspiel der UEFA duellieren sich und die . Die Partie findet heute Abend ab 20.45 Uhr im Estadio do Dragao in Porto statt.

Portugal und die Niederlande haben sich ihren jeweiligen Halbfinalpartien durchgesetzt und spielen nun um den Titel des ersten Nations-League-Siegers in der Geschichte des Wettbewerbs.

Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo besiegten im Halbfinale mit 3:1 die Schweiz. Der fünffache Weltfußballer erzielte dabei alle drei Tore und ermöglichte dem Europameister von 2016 die Chance, das Turnier im eigenen Land zu gewinnen. In der Gruppenphase hatte sich Portugal zuvor gegen und für das Finalturnier qualifiziert.

Die Niederlande bekam es in der Gruppenphase mit und zu tun und sicherte sich am Ende aufgrund des Torverhältnisses die Teilnahme im Turnier der letzten Vier. Dort trafen sie am Donnerstag auf England. Nachdem Marcus Rashford die Three Lions per Elfmeter in Führung gebracht hatte, konnte Matthijs de Ligt in der Schlussphase per Kopf ausgleichen. In der Verlängerung war es Kyle Walker, der einen Ball ins eigene Tor ablenkte und die Holländer in Führung brachte. Quincy Promes macht kurz vor Schluss den Deckel drauf.

Portugal vs. Niederlande heute in TV und LIVE-STREAM anschauen: Goal verrät alles zur Übertragung des Finales und sagt Euch, welche Alternativen Ihr besitzt. Zudem werfen wir gegen 19.45 Uhr einen Blick auf die beiden Mannschaftsaufstellungen.

Portugal vs. Niederlande: Das Finale der Nations League im Überblick

Duell Portugal vs. Holland Datum Sonntag, 09. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Estadio do Dragao, Porto (Portugal) Zuschauer 50.033 Plätze

Portugal vs. Niederlande live im TV verfolgen - geht das?

Das Finale der Nations League zwischen Portugal und den Niederlanden ist ein Muss für jeden Fußballfan. Aber wo kann man die Begegnung schauen? Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Portugal vs. Holland live im Free-TV sehen

Es ist tatsächlich möglich, die Partie Portugal vs. Holland im Free TV zu sehen. Während die Halbfinalspiele noch exklusiv auf DAZN zu sehen waren, überträgt das ZDF das Finale der Nations League live ab 20.10 Uhr. Reporter Bela Rethy und Moderator Jochen Breyer führen durch den Abend, Oliver Kahn steht ihnen als Experte zur Seite.

Auf anderen Free-TV-Sendern wie RTL oder Das Erste wird die Partie nicht übertragen.

Portugal vs. Holland live im Pay-TV sehen - geht das?

Pay-TV-Sender Sky sicherte sich keine Rechte für die UEFA Nations League und überträgt daher auch das Finale Portugal vs. Niederlande nicht.

Portugal vs. Niederlande: Die Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Die gesamte Nations League findet Ihr im Angebot des Streamingdiensts DAZN. Damit seht ihr dort natürlich auch das Endspiel zwischen Portugal und Holland im LIVE-STREAM. Die Übertragung bei DAZN beginnt wie gewohnt wenige Minuten vor Anpfiff und versorgt Euch direkt mit Aufstellungen und allen weiteren relevanten Informationen.

Parallel überträgt das ZDF die Partie im LIVE-STREAM in der ZDF-Mediathek. Dort seht im LIVE-STREAM eine Übertragung, die mit jener im TV identisch ist.

Portugal vs. Holland im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Um Portugal vs. Holland im LIVE-STREAM zu sehen, habt Ihr zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr wählt den Stream des ZDF, diesen gibt es unter www.zdf.de/sport.

Alternativ könnt Ihr, solltet Ihr noch keine Kunden sein, ein Abonnement bei DAZN abschließen. Den ersten Monat genießt Ihr völlig kostenfrei und könnt damit die komplette Programmvielfalt des Streamingdiensts ausprobieren - inklusive dem Nations-League-Finale Portugal vs. Niederlande.

Falls Euch das Angebot mit , , europäischen Top-Ligen und vielen weiteren Sportarten überzeugt, kostet DAZN danach 9,99 Euro pro Monat. Ein Abo bei DAZN kann mittlerweile mit verschiedensten Zahlungsmethoden abgeschlossen werden. Das komplette Programm von DAZN gibt es hier.

Den LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr Euch auf vielen verschiedenen Geräten ansehen. Im Internetbrowser findet Ihr DAZN unter www.dazn.de. Ihr kannst den Stream aber auch mit der DAZN-App für das Handy, Tablet oder für den Smart-TV sehen. Dazu müsst Ihr einfach die DAZN-App im App-Store, Google Play oder im passenden Store herunterladen.

Portugal vs. Niederlande: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Finale Portugal vs. Holland verpasst oder wollt die besten Szenen noch einmal ansehen? Dafür gibt es die Highlights und diese findet Ihr für die Nations League auf DAZN.

DAZN liefert die Highlights mit den wichtigsten Szenen bereits wenige Minuten nach Abpfiff.

Wenn Euch das nicht genug ist, könnt Ihr auch das komplette Finale bei DAZN im Re-Live genießen.

Portugal vs. Niederlande im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie Portugal vs. Niederlande nicht im TV oder im LIVE-STREAM sehen, wollt aber trotzdem immer auf dem neusten Stand sein?

Der LIVE-TICKER zu Portugal vs. Niederlande ist am Sonntag ab ca. 20.15 Uhr im Einsatz, wenn der Countdown vor dem Endspiel der Nations League läuft.

Diesen LIVE-TICKER gibt es auf unserer Seite und steht Euch kostenlos zur Verfügung . Damit verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und bleibt immer hautnah am Ball.

Die Mannschaftsaufstellungen findet Ihr gegen 19.45 Uhr an genau dieser Stelle.

Portugal vs. Niederlande: Der direkte Vergleich