Portugal vs. Litauen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der EM-Qualifikation

Getty

Portugal gegen Litauen - so lautet das Duell in der EM-Qualifikation am Donnerstag. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.