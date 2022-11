Portugal vs. Ghana live: Die WM heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Portugal spielt mit Kapitän Cristiano Ronaldo gegen Ghana. Die Infos zur Übertragung der WM-Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstag (24. November 2022) kommt es bei der WM in Katar zum Duell zwischen Portugal und Ghana. Die Partie wird um 17:00 Uhr (deutsche Zeit) im Stadion 974 in Doha angepfiffen.

Einmal trafen die beiden Mannschaften bei einer WM bereits aufeinander. 2014 siegte Portugal in der Gruppenphase mit 2:1. Damals war auch Deutschland einer der Gruppengegner für beide Teams. Dieses Mal befinden sich in Gruppe H der Weltmeisterschaft noch Uruguay und Südkorea. Portugal konnte sich für die WM übrigens erst über das Play-off-Turnier qualifizieren.

Portugal vs. Ghana live: Die wichtigsten Daten zum Spiel heute

Begegnung Portugal vs. Ghana Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 24. November - 17:00 Uhr Spielort Stadion 974 (Doha)

Portugal vs. Ghana live: Die WM heute im TV sehen

Natürlich könnt Ihr die heutige Partie auch live im TV sehen. Dafür stehen Euch sogar zwei verschiedene Optionen zur Auswahl.

Portugal vs. Ghana live: Die Übertragung der WM heute im ZDF

Wie gewöhnlich könnt Ihr die WM natürlich im Free-TV verfolgen. Übertragen werden die Spiele dort sowohl im ZDF als auch bei der ARD. Für das heutige Spiel ist das ZDF zuständig. Dort läuft um 14:00 Uhr bereits die Partie Uruguay vs. Südkorea.

Ab 16:05 Uhr beginnt heute Nachmittag die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker. Um 17:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Oliver Schmidt.

Portugal vs. Ghana live: Die Übertragung heute bei MagentaTV

Was die Übertragung der WM angeht, gibt es dieses Jahr allerdings eine Neuerung. Mittlerweile sind nicht mehr alle Spiele der Weltmeisterschaft im Free-TV zu sehen. Von insgesamt 64 Spielen zeigen ARD und ZDF nur mehr 48 Partien.

Alle Begegnungen könnt Ihr nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV sehen. Dieser konnte sich nämlich als einziger Sender die Rechte an allen WM-Spielen sichern. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie die meisten Spiele der K.o.- Phase könnt Ihr aber weiterhin im Free-TV sehen.

Wenn Ihr jetzt aber bei MagentaTV zusehen wollt, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen, denn wie jeder Bezahlsender ist auch MagentaTV mit Kosten für den Nutzer verbunden. Die ersten sieben Monate sind allerdings kostenlos, wenn Ihr jetzt ein MagentaTV-Abo abschließt - erst danach werden zehn Euro pro Monat fällig. Mehr Infos dazu gibt es hier.

MagentaTV hat schon als einziger Sender bei der EM 2020 alle Spiele gezeigt und bei der diesjährigen WM sieht es also genauso aus. Wenn Ihr Euch für ein Abo entscheidet, erwarten Euch dort u.a. Michael Ballack, Johannes B. Kerner und Wolff-Christoph Fuss, die die Spiele moderieren und kommentieren.

Portugal vs. Ghana heute live: Die Übertragung der WM 2022 per LIVE STREAM

Sowohl das ZDF als auch MagentaTV bieten Euch übrigens einen LIVE-STREAM an. Mehr Infos findet Ihr in den nächsten Abschnitten.

Portugal vs. Ghana heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Der LIVE-STREAM des ZDF ist natürlich genauso wie die Übertragung im Free-TV absolut kostenlos. Schnappt Euch also einfach ein internetfähiges Gerät eurer Wahl, z.B. euer Smartphone oder ein Tablet, und schon könnt Ihr mit diesem Link den LIVE-STREAM zum Spiel Portugal vs. Ghana sehen.

Portugal vs. Ghana live: Mit MagentaTV zum LIVE-STREAM der WM heute

Der LIVE-STREAM zum Spiel läuft bei MagentaTV ebenso parallel zur TV-Übertragung, allerdings braucht Ihr für diesen wieder ein Abonnement. Erst wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch auf der Website anmelden und dort den LIVE-STREAM der Partie verfolgen.

Portugal vs. Ghana heute live im TV und STREAM: Der LIVE-TICKER von GOAL

Über die ganze WM hinweg versorgt Euch GOAL mit LIVE-TICKERN zu den einzelnen Spielen. Dabei werdet Ihr sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert. Wer also nicht direkt live dabei sein kann, der bleibt hier trotzdem immer up to date, was den Spielstand angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Portugal vs. Ghana live sehen: Die Aufstellungen bei der WM heute

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der Teams bekannt gegeben und wir veröffentlich sie hier.