Nach Auseinandersetzung mit Romelu Lukaku - Paul Pogba weist Rassimusvorwürfe gegen Zlatan Ibrahimovic zurück: "Darüber macht man keine Witze!"

Mittelfeldspieler Paul Pogba von Manchester United hat nach der Auseinandersetzung zwischen Milans Zlatan Ibrahimovic und Inters Romelu Lukaku den schwedischen Stürmer gegen Rassismusvorwürfe verteidigt.

"Zlatan...rassistisch? Er liebt mich zu sehr, also ist er der letzte Mensch, den ich für rassistisch halten würde", schrieb der 27-Jährige über seinen einstigen Teamkollegen bei den Red Devils (2016-2018) auf Twitter und fügte mit einem Lachsmiley an: "Kommt schon, darüber macht man keine Witze!"

Ibrahimovic hatte sich ebenfalls zu Wort gemeldet und die Vorwürfe von sich gewiesen. "In Zlatans Welt ist kein Platz für Rassismus", twitterte er: "Wir sind alle dieselbe Rasse - wir sind alle gleich! Wir sind alle Spieler - die einen besser als andere."

Zlatan... racist? 🤨 He loves me too much so he's the last person I'd think of as racist! Come on, don't joke with that one! 🤣